Украинские защитники прямым попаданием уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Донетчине. ВИДЕО
Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады совместно с бойцами 32-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием уничтожили замаскированную вражескую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области в Горловке.
Российская РСЗО сдетонировала, что повлекло мощный взрыв, передает Цензор.НЕТ.
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2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.
Покровськ - Донецьк - 80 км.
Куди ЙТИ - зрозумів?!!!