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Украинские защитники прямым попаданием уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Донетчине. ВИДЕО

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады совместно с бойцами 32-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием уничтожили замаскированную вражескую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецкой области в Горловке.

Российская РСЗО сдетонировала, что повлекло мощный взрыв, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) Донецкая область (9648) РСЗО (195) 45 артиллерийская бригада (53)


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Тільки хотів спитать: "А де "урочиста салютація" для супроводу на концерт Кобзона? Чому снаряди не стартують "куди-попало? Невже попали по "пустій" установці?" А тут "гупнуло"! Та так, що металолом збирать буде легко - дрібними шматочками!
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02.09.2024 17:36 Ответить
Там і одиничний пуск "куди попало" був, на 0:19. Все по фен-шую. Працювали досвічені спеціалісти!
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02.09.2024 21:37 Ответить
Так це ж була "одиночна салютація" на супровід екіпажу на "концерт" Я очікував МАСОВОЇ"!!!
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02.09.2024 21:46 Ответить
Розумієш, це не тільки від наших спеців залежить. Якість та стан установки теж впливає. Я до того, що як не намагайся з лайні цукерочку зліпити - воно все ж лайном залишається. Тож вичавили з ситуації максимум можливого.
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02.09.2024 22:28 Ответить
Чудово...
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02.09.2024 18:21 Ответить
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.), балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км) та дронами.



2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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02.09.2024 18:38 Ответить
Тебе в ГШ забули спитати - де і які склади випалювати. Але в тебе є шанс донести свою думку особисто Сирському! Звернись в печерський ТЦК за адресою "вулиця Петра Болбочана, 1". Там тебе чекають. Як завжди - двоє з ношами і один з лопатою.
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02.09.2024 21:40 Ответить
Більше всього мене "добивають" "стратиги" під іноземними прапорцями! Так і хочеться сказать - "Приїдьте - і покажіть - ЯК ТРЕБА!!!" Після 24:02:2022-го хтось шукав зброю Хтось зупиняв танкові колони ручними протитанковими гранатами Хтось проводив розвідку Хтось передавав інформацію з окупованої території Хтось копав окопи Хтось носив гарячу їжу на блок-пости і в окопи А "тарас номерний" мовчечки сидів у Німеччині ! І лише у 2024 році "ПРОЗРІВ"!!! І вирішив НАС навчить - як нам воювать!!!
Куди ЙТИ - зрозумів?!!!
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02.09.2024 21:55 Ответить
 
 