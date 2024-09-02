Українські захисники прямим влучанням знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Донеччині. ВIДЕО
Воїни 45-ої окремої артилерійської бригади спільно з бійцями 32-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням знищили замасковану ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Донеччині у Горлівці.
Російська РСЗВ здетонувала, що спричинило потужний вибух, передає Цензор.НЕТ.
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2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.
Покровськ - Донецьк - 80 км.
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