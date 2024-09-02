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Українські захисники прямим влучанням знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 45-ої окремої артилерійської бригади спільно з бійцями 32-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням знищили замасковану ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Донеччині у Горлівці.

Російська РСЗВ здетонувала, що спричинило потужний вибух, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники зищили блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Донецька область (8459) РСЗВ (208) 45 артилерійська бригада (53)


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Тільки хотів спитать: "А де "урочиста салютація" для супроводу на концерт Кобзона? Чому снаряди не стартують "куди-попало? Невже попали по "пустій" установці?" А тут "гупнуло"! Та так, що металолом збирать буде легко - дрібними шматочками!
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02.09.2024 17:36 Відповісти
Там і одиничний пуск "куди попало" був, на 0:19. Все по фен-шую. Працювали досвічені спеціалісти!
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02.09.2024 21:37 Відповісти
Так це ж була "одиночна салютація" на супровід екіпажу на "концерт" Я очікував МАСОВОЇ"!!!
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02.09.2024 21:46 Відповісти
Розумієш, це не тільки від наших спеців залежить. Якість та стан установки теж впливає. Я до того, що як не намагайся з лайні цукерочку зліпити - воно все ж лайном залишається. Тож вичавили з ситуації максимум можливого.
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02.09.2024 22:28 Відповісти
Чудово...
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02.09.2024 18:21 Відповісти
Чому не палимо військову інфраструктуру Донецька - який на сьогодні є кацаподонецьк - українськими «Нептунами» (крылатая ракета малого радиуса действия - 280 км/400 км), «Паляницями» (расстояние 150-300 км с боевой частью 30-50 кг.), балістичними ракетами(радиус действия 600-700 км) та дронами.



2024.08.24. Уражено склад *********** у Воронезькій області - 115 км від українського кордону.

Покровськ - Донецьк - 80 км.
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02.09.2024 18:38 Відповісти
Тебе в ГШ забули спитати - де і які склади випалювати. Але в тебе є шанс донести свою думку особисто Сирському! Звернись в печерський ТЦК за адресою "вулиця Петра Болбочана, 1". Там тебе чекають. Як завжди - двоє з ношами і один з лопатою.
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02.09.2024 21:40 Відповісти
Більше всього мене "добивають" "стратиги" під іноземними прапорцями! Так і хочеться сказать - "Приїдьте - і покажіть - ЯК ТРЕБА!!!" Після 24:02:2022-го хтось шукав зброю Хтось зупиняв танкові колони ручними протитанковими гранатами Хтось проводив розвідку Хтось передавав інформацію з окупованої території Хтось копав окопи Хтось носив гарячу їжу на блок-пости і в окопи А "тарас номерний" мовчечки сидів у Німеччині ! І лише у 2024 році "ПРОЗРІВ"!!! І вирішив НАС навчить - як нам воювать!!!
Куди ЙТИ - зрозумів?!!!
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02.09.2024 21:55 Відповісти
 
 