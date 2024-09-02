Прикордонники знищили блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ окупантів. ВIДЕО
Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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Urs
показати весь коментар02.09.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 3
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