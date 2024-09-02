Прикордонники знищили блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ окупантів. ВIДЕО

Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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