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Пограничники уничтожили блокпост, огневую точку и стационарную систему РЕБ оккупантов. ВИДЕО

Блокпост, огневую точку и стационарную систему РЭБ поразили пограничники на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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https://x.com/i/status/1830571602074902700 що може баба-яга з двадцятьма літрами самопального напалма
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02.09.2024 16:28 Ответить
 
 