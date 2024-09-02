Пограничники уничтожили блокпост, огневую точку и стационарную систему РЕБ оккупантов. ВИДЕО

Блокпост, огневую точку и стационарную систему РЭБ поразили пограничники на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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