Воїни 59 ОМПБр зупинили ворожий наступ, знищивши 8 російських бронетранспортерів. ВIДЕО
Бійцям 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вдалося зупинити наступ противника. Воїни знищили 8 ворожих бронетранспортерів, які проривалися до позицій захисників.
Про це повідомили у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді, передає Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на всі їхні спроби вмовити нас повернутися без втрат, їх бронетехніка залишилася в полі навічно. Ці бронемангали більше не загрожуватимуть нашим позиціям. Шкода лише, що ці події завдали шкоди не тільки ворогу, але й природі, яка опинилася в зоні бойових дій. Однак наша рішучість захищати свою землю залишається непохитною", - йдеться у повідомленні.
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Боря Ульман
показати весь коментар02.09.2024 19:55 Відповісти Мені подобається 0
Олег Макартур #591230
показати весь коментар02.09.2024 23:16 Відповісти Мені подобається 2
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