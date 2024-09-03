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Новогродівка на Покровському напрямку мала невигідне географічне положення, тому було ухвалено рішення вивести звідти війська, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Новогродівка

Генштаб ухвалив рішення вивести війська з Новогродівки на Донеччині, оскільки місто має  невигідне географічне положення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький.

"Географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному положенні. Як фортеця вона була не зовсім налаштована. […] Було вигідно особовий склад відвести", - сказав військовий.

Проте не відповів на запитання  про те, чи були в місті зведені фортифікації. Але додав, що вихід з Новогродівки - "не остаточна крапка в цій битві".

Нагадаємо, наприкінці серпня аналітики DeepState заявили, що ЗСУ фактично втратили контроль над Новогродівкою.

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Автор: 

Донецька область (8414) бойові дії (3764) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+36
Цікаво, а Україна має вигідне чи невигідне географічне положення?
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03.09.2024 11:32
+24
Я спокійний за кончазаспу... Рельєф і підземні бункери роблять цю фортецю неприступною...
Все заради генофонду...
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03.09.2024 11:31
+18
Нігуя собі - може и в Украіни невигідне географічне положення?
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03.09.2024 11:36
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Я спокійний за кончазаспу... Рельєф і підземні бункери роблять цю фортецю неприступною...
Все заради генофонду...
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03.09.2024 11:31 Відповісти
Цікаво, а Україна має вигідне чи невигідне географічне положення?
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03.09.2024 11:32 Відповісти
Після здачи захвату Бахмута усі міста стали невигідними з точки зору географії
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03.09.2024 12:55 Відповісти
Маячя якась. Навпаки - географічно це була найкраща лінія оборони Гродівка-Новогродівка-Селідово.
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03.09.2024 11:33 Відповісти
Ти військовий .? Воюєш мабуть на тому напрямку , все бачиш , все знаєш . ?
Чи просто - полководця безмозглої наслухався .?
Вона ж звісно - зі своєю освітою сімейного лікаря розбирається у військовій справі куди краще - кадрового військового Цехоцького , який там сидить в окопі безвилазно .
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03.09.2024 11:42 Відповісти
Беззуба - то великий хвельдмарщал
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03.09.2024 11:53 Відповісти
вона знає, що робить. Але це не точно.
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03.09.2024 12:07 Відповісти
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03.09.2024 12:25 Відповісти
Їй пох на країну , на її секрети , їй потрібен хайп тому вона й меле таке за що її вже давно треба повісити . Але СБУ її не вкусить ,поки в неї є "дах" в ОПі .
Всім цим язикатим хвойдам давно треба повідрізати язики . Включно й - деяким язикатим блогерам . Як от Касьянову наприклад . День тому Йура вирішив хайпонути і розповів у своєму ФБ про те як військові вантажі іноді перевозяться вантажними цивільними автівками , як військова техніка іноді маскується під сільськогосподарський транспорт . Ну кацапи не дурні звісно ж , Касьянова читають , і тепер по зерновозам наприклад - прилітатиме регулярно . Юра хайпонув , а водії зерновозів - напряглись . Отак і живемо .
Треба розуміти хоч трішки - що можна коментувати , а що ніззя . !!
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03.09.2024 12:28 Відповісти
Кацапи давно публікували фото нашої техніки та БК в зерновозах, їх щурі сидять на всіх рівнях, включаючи штаби.
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03.09.2024 13:05 Відповісти
Кацапи викладають такі діпфейки щоб виправдати свої удари по цивільним .
А якби то й були справжні фото , це що - якось виправдовує Касьянова . ? Хто його за язика тягнув .? Навіщо зайвий раз розповідати те чого розповідати не варто .?
От після війни нехай напише книгу і розкаже про все , а - зараз навіщо ??
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03.09.2024 13:13 Відповісти
СБУ призначається тим же "дахом", і кусалка працює по команді "даху".
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03.09.2024 17:34 Відповісти
"Жираф великий - йому віднійше"? Військові місяць тому про цей рубіж і казали, що от до нього втримати важко буде, але цей рубіж прям дуже вигідний, бо це ряд міст на підвищеннях, а до нього - одні села у нізинах.
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03.09.2024 12:13 Відповісти
Справа в тому що обстановка на лбз може змінюватись по кілька разів на день , те що було вигідно вчора - вже невигідно сьогодні .
Але в головах багатьох ікспєрдів - коментаторів на військову тематику - як сиділо це дебільне гасло часів совка - ні шагу назад , так і сидить далі . Вбийте там хоч і купу народу , покладіть хоч і 10 бригад , але назад ні ні , Боже збав . Ні на метр .! Так воює русня , і так наріт вимагає воювати від ЗСУ .
А про такі речі як маневрена оборона , коли - щоб виграти бій в цілому доводиться іноді зображати слабого і відступати , ніхто й слухати не хоче . В уяві багатьох -це зрада і більш нічого .
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03.09.2024 12:49 Відповісти
Справа в тому, що рельєф місцевості - він незмінний. І якщо ти відкриєш мапу і хоч подивишся на неї ти зрозумієш, що цей офіцер несе повну маячню - бо там була природня лінія оборони Гродівка-Новогродівка-Селідове. Через те, що Новогродівку здали - у цій ліії оборони теперь утворився провал і ворог отримав котроль над висотами і можливість виставляти антени ретрасляторів для дронів на незруйноваих висотках Новогродівки, що значно ускладннює нашу оборону.
Обставини можуть бути різними, але потрібнно мати мізки щоб не жерти все лайно, яке тобі впарюють.
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03.09.2024 13:48 Відповісти
У вас тут всі несуть маячню ,, вчора Костенко ніс , сьогодні Цехоцький і тд. . Одні цензорівські - оналітєги праві в усьому .
А все тому що зраду ламають , на яку заточена тутешня публіка . Будь який військовий , який має свою думку , і говоритиме не те що хочеться чути місцевим - автоматично є зрадником і сраколизом ОПи .
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03.09.2024 13:55 Відповісти
Вигідне положення має тільки Львів .
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03.09.2024 11:33 Відповісти
Вся Західна Украіна. пуйло сам казав: там точно бандеровцы, мы туда не пойдм.
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03.09.2024 11:37 Відповісти
Поки гейштаб ухвалював рішення, скільки полягло? Відповіді не чекаю.
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03.09.2024 11:35 Відповісти
Якщо рішення про здачу Новогродівки ворогу ухвалив протеже Сирського полковник Ледовий, тоді стає зрозуміла його цінніть. Бо за такий геніальний маневр належиться як мінімум генеральське звання.
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03.09.2024 13:16 Відповісти
Нігуя собі - може и в Украіни невигідне географічне положення?
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03.09.2024 11:36 Відповісти
Звісно
Розташована біла оркостану
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03.09.2024 12:17 Відповісти

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03.09.2024 11:37 Відповісти
Захистники пишуть: видиш кролика, а он там есть.
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03.09.2024 11:40 Відповісти
Всім диванним кукурікалам вище - якщо не подобається відповідь офіцера - вперед до ТЦК, у багатьох з вас я впевнений навіть військова кафедра за плечима є - якби не перділи 3 роки на дивані давно могли бути на місці цього офіцера і показати як правильно воювати хоч в напівоточенні, хоч і в повному оточенні, не зважаючи ні на які рельєфи та фортифікації.
Але я вангую шо ви б обісрались і кинули навіть найвигідніші позиції після першого ж добрячого обстрілу.
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03.09.2024 11:39 Відповісти
Ходив. Чекайте.
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03.09.2024 11:41 Відповісти
Не беруть бо немає для мене посади ,.їм полковники не потрібні..
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03.09.2024 11:43 Відповісти
та невже. мій перший ротний в 22-му був підполковником, хоча до того як звільнився в нульових був заступником командира полку.
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03.09.2024 11:45 Відповісти
Я старлей. Як сказали. Хоча в 93 після військоі кафедри був лейтенантом.
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03.09.2024 11:53 Відповісти
і шо, старлєєв теж не беруть? ну просто дива якісь.. треба сходити у кадровика взнати, може й мене відпустять раз нікого з Цензора не беруть - мо мобілізація скінчилась а я й не знав..
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03.09.2024 12:09 Відповісти
Вибачайте, з окопу пишете? Чи боєць інформаційного фронту?
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03.09.2024 12:14 Відповісти
боєць чи не боєць а в ЗСУ і роботу свою роблю добре.
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03.09.2024 12:21 Відповісти
кому потрібен комвзводу - "піджак" без досвіду? людей покласти?
в мене ще й ППО, я з того БукуМ1 нічого не знаю бо екзамени купив 😁
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03.09.2024 12:24 Відповісти
нічого, навчишся. всі якось вчаться ж
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03.09.2024 12:39 Відповісти
я думаю там "своїх" достатньо на таки позиції
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03.09.2024 16:08 Відповісти
аналогічно, підвищили у званні, та й не сказали! я б відмітив! 🍺
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03.09.2024 12:22 Відповісти
А хто був кращий Верховний Головнокомандувач - Порошенко, чи Зеленський?
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03.09.2024 11:57 Відповісти
Запитали кобилу, що краще - сані чи віз....
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03.09.2024 12:16 Відповісти
Все дуже просто пане . Конституція України гговорить, що всі громадяни мають обов'язок, а не право, захищати свою країну. Не виключенням є і сам Боневтік і його антимайданна команда: єрмак, татаров,шурма, демченко, смірнов, подоляк, тимошенко, петров, іванов і ще тисячі радників і помічників різного штибу в ОПі. Якщо хтось вважає, що він Верховний, так особисто в мене інша думка, бо його повноваження закінчилися 24.05.2024 року, де згідно з нормами тієї ж Конституції він вибирався на 5 років. Закони про "військовий стан" та інші не мають вищої юридичної сили за Конституцію. В Конституції чітко прописані норми продовження повноважень Верховній Раді. Можна було б погодитися з цими юридичними колізіями, коли б він так керував, що ми метр за метр звільняємо свою територію і нищимо ворога як на полі бою, так і на міжнародній арені. Але цього нажаль немає. У зв'язку з цим, Бонеквтік Херпідович мав би показати приклад хлопцям і дівчатам, не той правда, що він показав раніше, коли відкосив від 4-х повісток, а написати заяву, очолити спецпідрозділ російської пропаганди "95 квартал", яких він ховає від мобілізації через бронь. Ось тоді народ піде із великим задоволенням захищати свою державу, а не дивитися, як одні голодні і без снарядів і ракет сидять в окопах, а інші жирують, банкують мільярди і ще трішечки і їх морди не влізуть в телевізори. Їм Боневтік забезпечив все, бо то ж його опорра і навіть складає історії про їх героїм, як наприклад про татарова, який виявляється спас Київ.
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03.09.2024 11:58 Відповісти
це все дурна софістика яка жодним чином не скасовує те що я написав вище. Поки інші третій рік воюють в надважких умових проти переважаючих майже у всіх аспектах ворога - ви або стаєте поруч і допомагаєте або не трусите дарма повітря і не дерете горло, бо ваші "поради" з дивану нікому не потрібні, як і оцінки.
краще війдіть хоч на 1 мітинг проти оскотиненої влади що краде на фортифікаціях - це хоча б теоретично може допомогти армії.
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03.09.2024 12:12 Відповісти
Ну не треба тут узагальнювати - армія у нас досить різна, одні на нулі, інші в інеті строчать. Кому саме допомагати?
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03.09.2024 12:19 Відповісти
А ти пост читав? А каменти до нього? Ситуація по-моєму зрозуміла
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03.09.2024 12:22 Відповісти
То чому армія, а це люди з зброєю, не може сама собі допомогти?
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03.09.2024 12:25 Відповісти
а чому ти ставиш питання які я ніяк не можу пов'язати з темою дискусії?
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03.09.2024 12:38 Відповісти
Це твої проблеми, якщо не можешь пов'язати.
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03.09.2024 12:40 Відповісти
нахрена ти ще боневтика пишеш з великої букви?
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03.09.2024 12:36 Відповісти
Драпаємо куди ?
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03.09.2024 11:42 Відповісти
В НАТО і європу. Тілько через задницю.
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03.09.2024 11:44 Відповісти
Таке враження, що вся Україна мало невигідне географічне положення, тому потихеньку будуть виводити війська замість того, щоб будувати фортифікації. Це ж таких геніїхв військової справи виховав "95 квартал" і Трускавецька академія слугориг. Потрібно позакривати всі військові училища і академії, та не витрачати державні кошти. Це дуже просто зробити, щоб не чекати експертну комію спеціальних інститутів, визвати бур'яну безмозглу, шепнути тему і вона надрукує на своїй сторінці непотрібні військові виші. Наступного дня Найвєлічайшій Лідор світу, якому постійно заважають створити рай в Україні для всіх, а не тільки для себе, заважають, то Порошенкор, то Байден, то Шольц, розгонить ті виші, а гроші направить бідним слугам через "велике крадівництво".
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03.09.2024 11:43 Відповісти
Давайте зберемося і всі диванні експерти проголосують - чи треба було залишати чи ні. Ну серьозно. Хто краще знає - професійні військові чі диванні експерти? Відповідь очевидна.
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03.09.2024 11:47 Відповісти
Таке відчуття що там повний хаос. Місто не було готове для оборони. Зараз хоча б є час (і увага влади) підготувати Покровськ.
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03.09.2024 11:59 Відповісти
Може спочатку аналітику від Бутусова прочитаєте? Не такі вже там і професійні військові.
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03.09.2024 12:11 Відповісти
А Бутусов в кожне село заїхав, кожну позицію оцінив і всі штаби всіх бригад проінспектував?
Може тоді викинемо всіх кадрових - хай журналісти замість них воюють?
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03.09.2024 12:17 Відповісти
Які ще кадрові? Ті що 30 років незалежності собі дупи наїдали? Чи ті, котрі майже увесь південь за 3 дні здали?
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03.09.2024 12:22 Відповісти
"Все познається в порівнянні" (С)
Хто краще знає ситуацію, чуваки, які там воюють, чи ви на дивані?
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03.09.2024 12:47 Відповісти
Чувак, що в окопі - взагалі нічого не знає. Просто воює. Знають ті, що командують. А якщо і ті не знають, то взагалі - повний песець. Не треба бути великим експертом, щоби бачити скільки території захоплено.
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03.09.2024 12:54 Відповісти
Тобто ви з дивану бачите далі, ніж офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади. Добре. Най буде
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03.09.2024 13:15 Відповісти
Все згідно оманського плану..
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03.09.2024 11:55 Відповісти
по новому "лисиця та виноград" це "зєлєнь та новогродівка"
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03.09.2024 12:01 Відповісти
Раніше були отмазки після здачі н.п.: там мало людей живе, там все розбито, а тепер уже зістрибують на бідну географію.
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03.09.2024 12:02 Відповісти
Цікаво те що інтерв'ю Сергія Цехоцькиго опубліковано у "Радіо Свобода" 02.09.2024 (15 годин тому), ISW сповіщає що під час публікації ЗСУ саме у цьому населеному пункті відновили свої позиції і тому питання, перше - з чого публікувати щось через 15 годин і кому мені більше довіряти - інтерв'ю нехай і офіцера виданню, чи групі фахівців що опираються на ПЕРЕВІРЕНІ та підтверджені данні???!!! Чому сь фахівцям в мене довіри більше ніж журналістам на яке б джерело вони не посилались!!!
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03.09.2024 12:05 Відповісти
Скоро и Киев а потом Львов будет иметь неудобное месторасположение?
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03.09.2024 12:13 Відповісти
Та шо казати ,ясний перець ...для ЗСУ невигідне географічне положення , тепер хай і для русні буде ,незручно ...така техніка у Сирськаго ...під назвою за* бісь у дошку .....
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03.09.2024 12:14 Відповісти
Не хочу навіть читати,бо питання фортифікації повинні адресувати,пресувати і віддавати під суд слуг не того народу, бо вони іменно вони за це відповідали Не офіцер ЗСУ, а слуги. Таких міст може бути багато,поки люди знову не об'єднаються на захист Батьківщини і залишать зручні дивани
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03.09.2024 12:18 Відповісти
кацапы упорно лезут в мышеловку без сыра.
Но и другого выхода у них нет, пздц им
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03.09.2024 12:24 Відповісти
@ "Зведення на ранок 3 вересня:

Вугледарський напрямок.
Противник за підтримки бронетехніки просунувся на захід від Павлівки на ділянці шириною до 5.78 км на глибину до 4.17 км, зайнявши східну та центральну частини Пречистівки. Бої за населений пункт продовжуються.
У районі шахти «Південнодонбаська №1» та на східній околиці Водяного зберігається висока інтенсивність бойових дій, противник тисне за підтримки бронетехніки та оперативно-тактичної авіації.

На Курахівському напрямку тривають бойові зіткнення в районі Костянтинівки та Максимільянівки.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили низку атак у районі Галицинівки, на схід Селидове, на схід від шахти № 2 «Новогродівська», під Красним Яром та у Гродівці.

Курська область.
У Суджанському районі ЗСУ просунулися в Руской Конопєльке і вибили російські війська на схід від Мартиновки за автодорогу Суджа-Пушкарне, зайнявши позиції в лісовому масиві.
У Кореньовському районі тривають бойові зіткнення на схід від Олександрівки, під Коренєво та в районі Комаровки.
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03.09.2024 12:35 Відповісти
Я щось не можу знайти твої "зведення" а посилання ти не надаєш то пропоную зайти по цьому посиланню на сторінку ISW аби перевірити все те що ти виклав : https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 2 ВЕРЕСНЯ 2024 Р
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03.09.2024 12:50 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1830907610624639412 26 мин

Та що їм ті котли, якщо Сунжа наша! Про котел відосика не буде, а ось про Курщину стендапер щодня вихваляєтся.
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03.09.2024 13:23 Відповісти
Pandamonium

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03.09.2024 13:25 Відповісти
Подивився на карті Новогродівку, Красний Яр, Гродівку і як на мене, бувшого офіцера, немає якоїсь великої різниці в місцевості де розташовані ці н.п. Там якісь інші причини.
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03.09.2024 14:50 Відповісти
Критики, вы с дивана пишите?
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03.09.2024 15:01 Відповісти
5 балів за пояснення.
Чого не воюєм? Бо невигідно?
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03.09.2024 15:03 Відповісти
Це найвищий рівень ІДІОТИЗМУ дло українців. Та коли ж вже ця зелено-зрадницька влада сконає?
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03.09.2024 16:11 Відповісти
 
 