Новогродівка на Покровському напрямку мала невигідне географічне положення, тому було ухвалено рішення вивести звідти війська, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Генштаб ухвалив рішення вивести війська з Новогродівки на Донеччині, оскільки місто має невигідне географічне положення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький.

"Географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному положенні. Як фортеця вона була не зовсім налаштована. […] Було вигідно особовий склад відвести", - сказав військовий.

Проте не відповів на запитання про те, чи були в місті зведені фортифікації. Але додав, що вихід з Новогродівки - "не остаточна крапка в цій битві".

Нагадаємо, наприкінці серпня аналітики DeepState заявили, що ЗСУ фактично втратили контроль над Новогродівкою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже всі будинки в Мирнограді знесено, окупанти штурмують постійно, - воїни 14 БРоП Нацгвардії. ВIДЕО