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Майже всі будинки в Мирнограді знесено, окупанти штурмують постійно, - воїни 14 БРоП Нацгвардії. ВIДЕО

Воїни 14 бригади оперативного призначення Нацгвардії розповіли про бої на Покровському напрямку та ситуацію в Мирнограді, яке за 5 км до лінії фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".

Ще в середині літа в Мирнограді проживало близько 26 тисяч людей. Зараз воно у руїнах. 

"Мирноград - населений пункт сільського типу. Майже всі будинки тут вже знесено", - розповідає командир протитанкового взводу із позивним "Бандерос".

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Його побратим "Бузік" вважає, що, якщо росіяни підійдуть ближче до міста, то його спіткає доля багатьох інших міст на Донеччині та Луганщині. 

Воїни кажуть, що на цьому напрямку окупанти штурмують постійно. Мирноград не є виключенням.

"Кладеш їх і кладеш, але вони лізуть і лізуть - як таргани. Вони точно під дією якихось речовин", - каже кулеметник Анатолій із позивним "Тоурег".

У розпорядженні бригади є канадський бронетранспортер українського виробництва Roshel, який збирали поляки. На озброєнні Сил оборони їх десятки.

Згідно із тактико-технічними характеристиками, Roshel може бути оснащений кулеметом калібру 7.62 мм або 12.7 мм. Також на нього можна встановити автоматичний гранатомет калібру 40 мм. Але саме на цих машинах стоять "Browning" та "Утьос", обидва мають калібр 12.7 мм.

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"Машина має нічне бачення, я, наприклад, бачу всіх зайців на полях, - розповідає оператор-навідник Олександр на псевдо "Таксист". - Але додати до нього тепловізор не завадило б. Керується БТР джойстіком, наче це якась комп’ютерна іграшка. Також є функція максимального зуму - завдяки ній я бачу що відбувається на відстані 2 кілометрів."

На цьому БТР завозять та вивозять десант.

"Завозимо дуже близько на позиції, на відстань до двадцяти метрів. - каже "Таксист". - Туди, де вже одна хата наша, а в іншій сидить ворог. А коли стріляє "Утьос", то все навколо розлітається, ворог навіть не висовується. Цього часу як раз вистачає, щоб хлопці змогли висадитись".

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Автор: 

Донецька область (8459) військовослужбовці (4749) Мирноград (52)


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Топ коментарі
+4
Де ж там план перемоги Зеленського та Сирського? Кричали, що Залужний не має плану, лінія фронту статична, треба рухати фронт. Рухають так добряче, тільки в сторони Києва.
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03.09.2024 09:49
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Де ж там план перемоги Зеленського та Сирського? Кричали, що Залужний не має плану, лінія фронту статична, треба рухати фронт. Рухають так добряче, тільки в сторони Києва.
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03.09.2024 09:49 Відповісти
Да, був би Залужний, він би одним взмахом руки кацапські орди зупинив. А другим взмахом всі каби зловив.
А доречі такий відлмий з неданіх пір генерал як ґсодоль - тоцй взагалі би віддва наказ "ні шагу назад" і пох*й на те скільки людей ми покладемо заради "утримати оцю посадку"
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03.09.2024 22:41 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисника
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03.09.2024 09:58 Відповісти
Майже всі будинки в Мирнограді знесено, окупанти штурмують постійно.

Как кацапня может ШТУРМОВАТЬ, если городок в пяти км от линии фронта? Или штурмовать и обстреливать для вас еден член?
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03.09.2024 11:55 Відповісти
Повертайся в Україну і поясни військовим що і як означає. А то звикли на цензорі ригати.
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03.09.2024 12:44 Відповісти
Это военные заголовки на цензоре пишут? ****, где вас
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03.09.2024 13:47 Відповісти
Гадаю редактори пишуть статті, у тому числі заголовки. Але просто ті, хто "героїчно" подолали Тису і десь в Пістої жеруть макорони починають висирати на Цензорві свої геніальні розумозаключення трохи набридлі. От пропоную таким як Ви повернутися в Україну і проводити лікбез тут всім, як правильно заголовки статтей писати, як військові мають визначати ти чи інші дії ворога.
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03.09.2024 15:15 Відповісти
Я вижу для тебя военная терминология - как азбука Морзе для глухого. А Тису мне переплывать не нужно, я был в ноябре 23-го в Украине, получил новый паспорт и вернулся.
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03.09.2024 15:59 Відповісти
Отримав паспорт, вітання. Поїхав назад в ЄС, ок. Якого тоді висирати свої "цінні вказівки"? Звалив, обітрись та сиди рівно, так мій посил тобі зрозуміліший?
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03.09.2024 16:24 Відповісти
Я - не ты, это ты бы свалил из Украины и забыл бы про нее, но вот беда - не можешь... А где мне писать и что мне писать - это я не твое собачачье.
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03.09.2024 16:31 Відповісти
Дай вгадаю, ти мєгаволонтер, який саме зараз за кермом фури в 40 тон гумдопомоги, мчишся в Україну з Риму, однією рукою тримаєш кермо, а іншою фігачин коменти. От тільки біда, з листопада 2023 року ніяк доїхати не можеш. У будь якому випадку дякую за таку змістовну дискусію, в якій позачерговий раз переконуєшся, що популяція довбограєм у світі нажаль тільки зростає.
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03.09.2024 16:40 Відповісти
І ще питання: на Діпах від Мирнограду до ЛБЗ щонайменше 10 км. А тут мова про 5 км! Чи це різні нп?
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03.09.2024 13:37 Відповісти
 
 