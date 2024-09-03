Майже всі будинки в Мирнограді знесено, окупанти штурмують постійно, - воїни 14 БРоП Нацгвардії. ВIДЕО

Воїни 14 бригади оперативного призначення Нацгвардії розповіли про бої на Покровському напрямку та ситуацію в Мирнограді, яке за 5 км до лінії фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "Українського свідка".

Ще в середині літа в Мирнограді проживало близько 26 тисяч людей. Зараз воно у руїнах.

"Мирноград - населений пункт сільського типу. Майже всі будинки тут вже знесено", - розповідає командир протитанкового взводу із позивним "Бандерос".

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Його побратим "Бузік" вважає, що, якщо росіяни підійдуть ближче до міста, то його спіткає доля багатьох інших міст на Донеччині та Луганщині.

Воїни кажуть, що на цьому напрямку окупанти штурмують постійно. Мирноград не є виключенням.

"Кладеш їх і кладеш, але вони лізуть і лізуть - як таргани. Вони точно під дією якихось речовин", - каже кулеметник Анатолій із позивним "Тоурег".

У розпорядженні бригади є канадський бронетранспортер українського виробництва Roshel, який збирали поляки. На озброєнні Сил оборони їх десятки.

Згідно із тактико-технічними характеристиками, Roshel може бути оснащений кулеметом калібру 7.62 мм або 12.7 мм. Також на нього можна встановити автоматичний гранатомет калібру 40 мм. Але саме на цих машинах стоять "Browning" та "Утьос", обидва мають калібр 12.7 мм.

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"Машина має нічне бачення, я, наприклад, бачу всіх зайців на полях, - розповідає оператор-навідник Олександр на псевдо "Таксист". - Але додати до нього тепловізор не завадило б. Керується БТР джойстіком, наче це якась комп’ютерна іграшка. Також є функція максимального зуму - завдяки ній я бачу що відбувається на відстані 2 кілометрів."

На цьому БТР завозять та вивозять десант.

"Завозимо дуже близько на позиції, на відстань до двадцяти метрів. - каже "Таксист". - Туди, де вже одна хата наша, а в іншій сидить ворог. А коли стріляє "Утьос", то все навколо розлітається, ворог навіть не висовується. Цього часу як раз вистачає, щоб хлопці змогли висадитись".

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