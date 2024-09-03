РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11161 посетитель онлайн
Новости Видео Война
3 866 13

Почти все дома в Мирнограде снесены, оккупанты штурмуют постоянно, - воины 14 БРоП Нацгвардии. ВИДЕО

Воины 14 бригады оперативного назначения Нацгвардии рассказали о боях на Покровском направлении и ситуации в Мирнограде, которое в 5 км до линии фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля".

Еще в середине лета в Мирнограде проживало около 26 тысяч человек. Сейчас он в руинах.

"Мирноград - населенный пункт сельского типа. Почти все дома здесь уже снесены", - рассказывает командир противотанкового взвода с позывным "Бандерос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты возобновили удары с целью обхода Угледара с флангов, - DeepState

Его побратим "Бузик" считает, что, если россияне подойдут ближе к городу, то его постигнет судьба многих других городов Донецкой и Луганской областей.

Воины говорят, что на этом направлении оккупанты штурмуют постоянно. Мирноград не является исключением.

"Кладешь их и кладешь, но они лезут и лезут - как тараканы. Они точно под действием каких-то веществ", - говорит пулеметчик Анатолий с позывным "Тоурег".

В распоряжении бригады есть канадский бронетранспортер украинского производства Roshel, который собирали поляки. На вооружении Сил обороны их десятки.

Согласно тактико-техническим характеристикам, Roshel может быть оснащен пулеметом калибра 7.62 мм или 12.7 мм. Также на него можно установить автоматический гранатомет калибра 40 мм. Но именно на этих машинах стоят "Browning" и "Утес", оба имеют калибр 12.7 мм.

Также смотрите: Ликвидация российского захватчика с шевроном "Z" на руке. ВИДЕО

"Машина имеет ночное видение, я, например, вижу всех зайцев на полях, - рассказывает оператор-наводчик Александр с псевдо "Таксист". - Но добавить к нему тепловизор не мешало бы. Управляется БТР джойстиком, как будто это какая-то компьютерная игрушка. Также есть функция максимального зума - благодаря ей я вижу происходящее на расстоянии 2 километров."

На этом БТР завозят и вывозят десант.

"Завозим очень близко на позиции, на расстояние до двадцати метров. - говорит "Таксист". - Туда, где уже одна хата наша, а в другой сидит враг. А когда стреляет "Утес", то все вокруг разлетается, враг даже не высовывается. Этого времени как раз хватает, чтобы ребята смогли высадиться".

Также смотрите: Силы обороны уничтожили три орудия, танк, грузовик и склад боекомплекта оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9648) военнослужащие (6137) Мирноград (51)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Де ж там план перемоги Зеленського та Сирського? Кричали, що Залужний не має плану, лінія фронту статична, треба рухати фронт. Рухають так добряче, тільки в сторони Києва.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де ж там план перемоги Зеленського та Сирського? Кричали, що Залужний не має плану, лінія фронту статична, треба рухати фронт. Рухають так добряче, тільки в сторони Києва.
показать весь комментарий
03.09.2024 09:49 Ответить
Да, був би Залужний, він би одним взмахом руки кацапські орди зупинив. А другим взмахом всі каби зловив.
А доречі такий відлмий з неданіх пір генерал як ґсодоль - тоцй взагалі би віддва наказ "ні шагу назад" і пох*й на те скільки людей ми покладемо заради "утримати оцю посадку"
показать весь комментарий
03.09.2024 22:41 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисника
показать весь комментарий
03.09.2024 09:58 Ответить
Майже всі будинки в Мирнограді знесено, окупанти штурмують постійно.

Как кацапня может ШТУРМОВАТЬ, если городок в пяти км от линии фронта? Или штурмовать и обстреливать для вас еден член?
показать весь комментарий
03.09.2024 11:55 Ответить
Повертайся в Україну і поясни військовим що і як означає. А то звикли на цензорі ригати.
показать весь комментарий
03.09.2024 12:44 Ответить
Это военные заголовки на цензоре пишут? ****, где вас
показать весь комментарий
03.09.2024 13:47 Ответить
Гадаю редактори пишуть статті, у тому числі заголовки. Але просто ті, хто "героїчно" подолали Тису і десь в Пістої жеруть макорони починають висирати на Цензорві свої геніальні розумозаключення трохи набридлі. От пропоную таким як Ви повернутися в Україну і проводити лікбез тут всім, як правильно заголовки статтей писати, як військові мають визначати ти чи інші дії ворога.
показать весь комментарий
03.09.2024 15:15 Ответить
Я вижу для тебя военная терминология - как азбука Морзе для глухого. А Тису мне переплывать не нужно, я был в ноябре 23-го в Украине, получил новый паспорт и вернулся.
показать весь комментарий
03.09.2024 15:59 Ответить
Отримав паспорт, вітання. Поїхав назад в ЄС, ок. Якого тоді висирати свої "цінні вказівки"? Звалив, обітрись та сиди рівно, так мій посил тобі зрозуміліший?
показать весь комментарий
03.09.2024 16:24 Ответить
Я - не ты, это ты бы свалил из Украины и забыл бы про нее, но вот беда - не можешь... А где мне писать и что мне писать - это я не твое собачачье.
показать весь комментарий
03.09.2024 16:31 Ответить
Дай вгадаю, ти мєгаволонтер, який саме зараз за кермом фури в 40 тон гумдопомоги, мчишся в Україну з Риму, однією рукою тримаєш кермо, а іншою фігачин коменти. От тільки біда, з листопада 2023 року ніяк доїхати не можеш. У будь якому випадку дякую за таку змістовну дискусію, в якій позачерговий раз переконуєшся, що популяція довбограєм у світі нажаль тільки зростає.
показать весь комментарий
03.09.2024 16:40 Ответить
І ще питання: на Діпах від Мирнограду до ЛБЗ щонайменше 10 км. А тут мова про 5 км! Чи це різні нп?
показать весь комментарий
03.09.2024 13:37 Ответить
 
 