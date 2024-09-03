Почти все дома в Мирнограде снесены, оккупанты штурмуют постоянно, - воины 14 БРоП Нацгвардии. ВИДЕО

Воины 14 бригады оперативного назначения Нацгвардии рассказали о боях на Покровском направлении и ситуации в Мирнограде, которое в 5 км до линии фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля".

Еще в середине лета в Мирнограде проживало около 26 тысяч человек. Сейчас он в руинах.

"Мирноград - населенный пункт сельского типа. Почти все дома здесь уже снесены", - рассказывает командир противотанкового взвода с позывным "Бандерос".

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Его побратим "Бузик" считает, что, если россияне подойдут ближе к городу, то его постигнет судьба многих других городов Донецкой и Луганской областей.

Воины говорят, что на этом направлении оккупанты штурмуют постоянно. Мирноград не является исключением.

"Кладешь их и кладешь, но они лезут и лезут - как тараканы. Они точно под действием каких-то веществ", - говорит пулеметчик Анатолий с позывным "Тоурег".

В распоряжении бригады есть канадский бронетранспортер украинского производства Roshel, который собирали поляки. На вооружении Сил обороны их десятки.

Согласно тактико-техническим характеристикам, Roshel может быть оснащен пулеметом калибра 7.62 мм или 12.7 мм. Также на него можно установить автоматический гранатомет калибра 40 мм. Но именно на этих машинах стоят "Browning" и "Утес", оба имеют калибр 12.7 мм.

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"Машина имеет ночное видение, я, например, вижу всех зайцев на полях, - рассказывает оператор-наводчик Александр с псевдо "Таксист". - Но добавить к нему тепловизор не мешало бы. Управляется БТР джойстиком, как будто это какая-то компьютерная игрушка. Также есть функция максимального зума - благодаря ей я вижу происходящее на расстоянии 2 километров."

На этом БТР завозят и вывозят десант.

"Завозим очень близко на позиции, на расстояние до двадцати метров. - говорит "Таксист". - Туда, где уже одна хата наша, а в другой сидит враг. А когда стреляет "Утес", то все вокруг разлетается, враг даже не высовывается. Этого времени как раз хватает, чтобы ребята смогли высадиться".

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