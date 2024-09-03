Силы обороны уничтожили три орудия, танк, грузовик и склад боекомплекта оккупантов. ВИДЕО

Три орудия, танк, грузовик и склад боекомплекта уничтожили пограничники бригады "Помста" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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