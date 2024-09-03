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Силы обороны уничтожили три орудия, танк, грузовик и склад боекомплекта оккупантов. ВИДЕО

Три орудия, танк, грузовик и склад боекомплекта уничтожили пограничники бригады "Помста" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили блокпост, огневую точку и стационарную систему РЕБ оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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03.09.2024 00:07 Ответить
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03.09.2024 00:10 Ответить
 
 