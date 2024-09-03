Сили оборони знищили три гармати, танк, вантажівку та склад боєкомплекту окупантів. ВIДЕО
Три гармати, танк, вантажівку та склад боєкомплекту знищили прикордонники бригади "Помста" на Бахмутському напрямку.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар03.09.2024 00:07 Відповісти Мені подобається 1
Алекс Скела
показати весь коментар03.09.2024 00:10 Відповісти Мені подобається 0
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