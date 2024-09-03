Сили оборони знищили три гармати, танк, вантажівку та склад боєкомплекту окупантів. ВIДЕО

Три гармати, танк, вантажівку та склад боєкомплекту знищили прикордонники бригади "Помста" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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