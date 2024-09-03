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Сили оборони знищили три гармати, танк, вантажівку та склад боєкомплекту окупантів. ВIДЕО

Три гармати, танк, вантажівку та склад боєкомплекту знищили прикордонники бригади "Помста" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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03.09.2024 00:07 Відповісти
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03.09.2024 00:10 Відповісти
 
 