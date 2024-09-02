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Ліквідація російського загарбника з шевроном "Z" на руці. ВIДЕО

Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів із дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Російський командир до втрати свідомості побив палицями свого солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67)


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Топ коментарі
+20
Стара свинособака заробила грошенят..
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02.09.2024 23:39
+7
Ночью на кладбище строгое,
Чуть только месяц взойдет,
Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.

(А. Вертинский)
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02.09.2024 23:46
+7
Ну ось зек і "відкинувся"...
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03.09.2024 00:35
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Стара свинособака заробила грошенят..
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02.09.2024 23:39 Відповісти
Ночью на кладбище строгое,
Чуть только месяц взойдет,
Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.

(А. Вертинский)
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02.09.2024 23:46 Відповісти
Кацапи,не йдіть в Україну - тут живе ваша смерть!Збогатілись,довбні?
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02.09.2024 23:47 Відповісти
Це "зет-штормівці" - їм чи в колонії, чи в Україні однаково смерть.
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03.09.2024 09:27 Відповісти
собаке собачья смерть. никогда ни в какой стране не будет покоя оккупантам.
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02.09.2024 23:48 Відповісти
а міг би бухать у Малмижі.
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02.09.2024 23:57 Відповісти
От і я про це подумав! Дурень сивий! У нас про таких кажуть: "В бороді вже "гречка цвіте" - а в голові ще й "на зяб не орано"!"
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03.09.2024 07:07 Відповісти
Нет чтобы отрубить себе пару пальцев дома, как описывал Шукшин. Глядишь, еще бы 20 лет глотал "Трою". Вот до чего доводит игнор изучения русских классиков.
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03.09.2024 00:24 Відповісти
Ну ось зек і "відкинувся"...
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03.09.2024 00:35 Відповісти
"А в тюрьме сейчас макароны даю-ю-ут...............!"
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03.09.2024 07:09 Відповісти
Зечара пішов до пекла 👹
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03.09.2024 00:53 Відповісти
Свинособака ************ закабздонилась. И оно ему было надо?
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03.09.2024 00:55 Відповісти
зараза, на одну тварюку стільки гранат припало кидати. А куди друга гнида поділася?
Старе бздо тепер буде їжею для щурів. Прекрасне закінчення життя для старої гниди.
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03.09.2024 01:51 Відповісти
Так і запишемо: "джут не допоміг".
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03.09.2024 06:05 Відповісти
Со сбросами какие то проблемы ...ему по сраку фаб сбросили а штаны целы остались что за пздц
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03.09.2024 10:36 Відповісти
Цікаво, він так і планував? І типу в кінці: "Да я так бл...дь і хатєл, всю жизнь етат план винашивал, юхууууу!".
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03.09.2024 10:45 Відповісти
 
 