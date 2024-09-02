Ліквідація російського загарбника з шевроном "Z" на руці. ВIДЕО
Бійці 4-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського загарбника влучними скидами боєприпасів із дрона.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Чуть только месяц взойдет,
Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.
(А. Вертинский)
Старе бздо тепер буде їжею для щурів. Прекрасне закінчення життя для старої гниди.