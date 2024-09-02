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Ликвидация российского захватчика с шевроном "Z" на руке. ВИДЕО

Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+20
Стара свинособака заробила грошенят..
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02.09.2024 23:39
+7
Ночью на кладбище строгое,
Чуть только месяц взойдет,
Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.

(А. Вертинский)
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02.09.2024 23:46
+7
Ну ось зек і "відкинувся"...
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03.09.2024 00:35
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Стара свинособака заробила грошенят..
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02.09.2024 23:39 Ответить
Ночью на кладбище строгое,
Чуть только месяц взойдет,
Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.

(А. Вертинский)
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02.09.2024 23:46 Ответить
Кацапи,не йдіть в Україну - тут живе ваша смерть!Збогатілись,довбні?
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02.09.2024 23:47 Ответить
Це "зет-штормівці" - їм чи в колонії, чи в Україні однаково смерть.
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03.09.2024 09:27 Ответить
собаке собачья смерть. никогда ни в какой стране не будет покоя оккупантам.
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02.09.2024 23:48 Ответить
а міг би бухать у Малмижі.
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02.09.2024 23:57 Ответить
От і я про це подумав! Дурень сивий! У нас про таких кажуть: "В бороді вже "гречка цвіте" - а в голові ще й "на зяб не орано"!"
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03.09.2024 07:07 Ответить
Нет чтобы отрубить себе пару пальцев дома, как описывал Шукшин. Глядишь, еще бы 20 лет глотал "Трою". Вот до чего доводит игнор изучения русских классиков.
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03.09.2024 00:24 Ответить
Ну ось зек і "відкинувся"...
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03.09.2024 00:35 Ответить
"А в тюрьме сейчас макароны даю-ю-ут...............!"
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03.09.2024 07:09 Ответить
Зечара пішов до пекла 👹
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03.09.2024 00:53 Ответить
Свинособака ************ закабздонилась. И оно ему было надо?
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03.09.2024 00:55 Ответить
зараза, на одну тварюку стільки гранат припало кидати. А куди друга гнида поділася?
Старе бздо тепер буде їжею для щурів. Прекрасне закінчення життя для старої гниди.
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03.09.2024 01:51 Ответить
Так і запишемо: "джут не допоміг".
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03.09.2024 06:05 Ответить
Со сбросами какие то проблемы ...ему по сраку фаб сбросили а штаны целы остались что за пздц
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03.09.2024 10:36 Ответить
Цікаво, він так і планував? І типу в кінці: "Да я так бл...дь і хатєл, всю жизнь етат план винашивал, юхууууу!".
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03.09.2024 10:45 Ответить
 
 