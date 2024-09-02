Ликвидация российского захватчика с шевроном "Z" на руке. ВИДЕО
Бойцы 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали российского захватчика точными сбросами боеприпасов с дрона.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.
(А. Вертинский)
Старе бздо тепер буде їжею для щурів. Прекрасне закінчення життя для старої гниди.