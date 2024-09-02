Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВИДЕО

В соцсетях распространили видео пыток военных РФ. Так российский командир до потери сознания избил палками своего военнослужащего, который якобы употреблял алкоголь. Солдата пытались привязать к дереву, а командир угрожал выстрелить в российского военнослужащего.

"Куда стрелять ты собрался? Гвоздь забей ему в руку и все", - кричал россиянин.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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