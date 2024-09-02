Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВИДЕО
В соцсетях распространили видео пыток военных РФ. Так российский командир до потери сознания избил палками своего военнослужащего, который якобы употреблял алкоголь. Солдата пытались привязать к дереву, а командир угрожал выстрелить в российского военнослужащего.
"Куда стрелять ты собрался? Гвоздь забей ему в руку и все", - кричал россиянин.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+39 Amber
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+31 Лантух
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+19 Александр Чуднивец #474549
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Так ось по какой прічіне ГосДура заборонила відео-телефони для солдатов трусіянов
Требую продолженія! Там поряд ще декілька трусіянов стояло - і на фіналі самого оператора від-здити та побити смартфон!!!
Я не знаю як в за таке було в тадиціях армій Європи (скоріше шпіцрутени)...а козаків смертна кара...порушення вкрай серйозне..підстава для всіх