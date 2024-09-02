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Ночью украинские дроны-камикадзе уничтожили российские лодки вместе с экипажем. ВИДЕО

Силы обороны юга дронами-камикадзе ночью уничтожили вражеские лодки вместе с экипажем. Оккупантам не помогли даже средства РЭБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+15
Ще й з таким потужним РЕБом на борту...
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02.09.2024 22:00
+8
Це прекрасно як весняний світанок.🤩
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02.09.2024 22:07
+5
теж крутезне відео

ВСУ впервые применили Дрон-Дракон. Что за чудовище? newsider
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02.09.2024 22:16
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Ще й з таким потужним РЕБом на борту...
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02.09.2024 22:00 Ответить
Це прекрасно як весняний світанок.🤩
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02.09.2024 22:07 Ответить
Хто їх дурних вчить стріляти в дрон з двох метрів? Додіки припоцані.
(Прошу, хто не розуміє українську мову, не коментувати мене). Це коментарі, як до сраки дверцята.
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02.09.2024 22:13 Ответить
теж крутезне відео

ВСУ впервые применили Дрон-Дракон. Что за чудовище? newsider
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02.09.2024 22:16 Ответить
Золотой дождь на кацапню

https://t.me/kiber_boroshno/9830 ttps://t.me/kiber_boroshno/9830
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03.09.2024 01:17 Ответить
👌
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03.09.2024 13:00 Ответить
І знають же гниди кацапські що здохнуть тут,а все одно лізуть!!!!
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02.09.2024 22:30 Ответить
Манька дєнюжку чекає, "кредит надо погасить"
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03.09.2024 04:41 Ответить
Добре але мало, от ростовська нафтобаза то було шикарно і дуже великою шкодою для них.
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03.09.2024 05:19 Ответить
 
 