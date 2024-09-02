Ночью украинские дроны-камикадзе уничтожили российские лодки вместе с экипажем. ВИДЕО
Силы обороны юга дронами-камикадзе ночью уничтожили вражеские лодки вместе с экипажем. Оккупантам не помогли даже средства РЭБ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.
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(Прошу, хто не розуміє українську мову, не коментувати мене). Це коментарі, як до сраки дверцята.
ВСУ впервые применили Дрон-Дракон. Что за чудовище? newsider
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