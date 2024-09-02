Ночью украинские дроны-камикадзе уничтожили российские лодки вместе с экипажем. ВИДЕО

Силы обороны юга дронами-камикадзе ночью уничтожили вражеские лодки вместе с экипажем. Оккупантам не помогли даже средства РЭБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Эскадрон, информирует Цензор.НЕТ.

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