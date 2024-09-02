Десантники 79-й бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков. ВИДЕО
Украинские бойцы продолжают успешно уничтожать живую силу и военную технику врага. Так воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков на Кураховском направлении.
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом.ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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