РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14450 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 560 10

Десантники 79-й бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков. ВИДЕО

Украинские бойцы продолжают успешно уничтожать живую силу и военную технику врага. Так воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков на Кураховском направлении.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом.ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 59-й ОМПБр остановили вражеское наступление, уничтожив 8 российских бронетранспортеров. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
02.09.2024 20:28
+11
Дуже вразливо. Гарна робота!
показать весь комментарий
02.09.2024 20:31
+6
Браво, хлопці! Чим більше іноземних тарганів-русаків повиводимо, тим ліпше буде для українського народу та її держави. Аби постачальники-партнери не "динамили".
показать весь комментарий
02.09.2024 21:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.09.2024 20:28 Ответить
столько лет дикого пьянства и кровосмешения... такие вещи не проходят даром, это явам как биолог говорю...
показать весь комментарий
02.09.2024 21:20 Ответить
Русня - це кончена алкашня , наркомани , ворюги і вбивці 👹
показать весь комментарий
02.09.2024 23:19 Ответить
Виродки. Під водярою і наркотой зроблені.
показать весь комментарий
03.09.2024 07:28 Ответить
Дуже вразливо. Гарна робота!
показать весь комментарий
02.09.2024 20:31 Ответить
На бірлін, за нємкамі, бігли рашисти, а воно он, як неловко вийшло!!
Україна, як санітарний КОРДОН, від рашистів, для ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ!
Дякуємо за домомогу, Західним Партнерам
показать весь комментарий
02.09.2024 20:56 Ответить
Браво, хлопці! Чим більше іноземних тарганів-русаків повиводимо, тим ліпше буде для українського народу та її держави. Аби постачальники-партнери не "динамили".
показать весь комментарий
02.09.2024 21:19 Ответить
Наші Воіни Герої і молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
02.09.2024 23:17 Ответить
 
 