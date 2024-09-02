Десантники 79 бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників. ВIДЕО

Українські бійці продовжують успішно нищити живу силу та військову техніку ворога. Так воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників на Курахівському напрямку.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі СтратКом.ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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