Десантники 79 бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників. ВIДЕО
Українські бійці продовжують успішно нищити живу силу та військову техніку ворога. Так воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників на Курахівському напрямку.
Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі СтратКом.ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+16 Валерий К #448385
показати весь коментар02.09.2024 20:28
+11 Alex Zverev #512929
показати весь коментар02.09.2024 20:31
+6 Виталий Коломиец
показати весь коментар02.09.2024 21:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна, як санітарний КОРДОН, від рашистів, для ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ!
Дякуємо за домомогу, Західним Партнерам