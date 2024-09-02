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Десантники 79 бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників. ВIДЕО

Українські бійці продовжують успішно нищити живу силу та військову техніку ворога. Так воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників на Курахівському напрямку.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі СтратКом.ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 59 ОМПБр зупинили ворожий наступ, знищивши 8 російських бронетранспортерів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Топ коментарі
+16
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02.09.2024 20:28
+11
Дуже вразливо. Гарна робота!
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02.09.2024 20:31
+6
Браво, хлопці! Чим більше іноземних тарганів-русаків повиводимо, тим ліпше буде для українського народу та її держави. Аби постачальники-партнери не "динамили".
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02.09.2024 21:19
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02.09.2024 20:28 Відповісти
столько лет дикого пьянства и кровосмешения... такие вещи не проходят даром, это явам как биолог говорю...
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02.09.2024 21:20 Відповісти
Русня - це кончена алкашня , наркомани , ворюги і вбивці 👹
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02.09.2024 23:19 Відповісти
Виродки. Під водярою і наркотой зроблені.
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03.09.2024 07:28 Відповісти
Дуже вразливо. Гарна робота!
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02.09.2024 20:31 Відповісти
На бірлін, за нємкамі, бігли рашисти, а воно он, як неловко вийшло!!
Україна, як санітарний КОРДОН, від рашистів, для ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ!
Дякуємо за домомогу, Західним Партнерам
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02.09.2024 20:56 Відповісти
Браво, хлопці! Чим більше іноземних тарганів-русаків повиводимо, тим ліпше буде для українського народу та її держави. Аби постачальники-партнери не "динамили".
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02.09.2024 21:19 Відповісти
Наші Воіни Герої і молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.09.2024 23:17 Відповісти
 
 