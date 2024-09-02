Вночі українські дрони-камікадзе знищили російські човни разом з екіпажем. ВIДЕО

Сили оборони Півдня дронами-камікадзе вночі знищили ворожі човни разом з екіпажем. Окупантам не допомогли навіть засоби РЕБ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.

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