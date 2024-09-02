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Вночі українські дрони-камікадзе знищили російські човни разом з екіпажем. ВIДЕО

Сили оборони Півдня дронами-камікадзе вночі знищили ворожі човни разом з екіпажем. Окупантам не допомогли навіть засоби РЕБ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Десантники 79 бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+15
Ще й з таким потужним РЕБом на борту...
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02.09.2024 22:00
+8
Це прекрасно як весняний світанок.🤩
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02.09.2024 22:07
+5
теж крутезне відео

ВСУ впервые применили Дрон-Дракон. Что за чудовище? newsider
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02.09.2024 22:16
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Ще й з таким потужним РЕБом на борту...
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02.09.2024 22:00 Відповісти
Це прекрасно як весняний світанок.🤩
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02.09.2024 22:07 Відповісти
Хто їх дурних вчить стріляти в дрон з двох метрів? Додіки припоцані.
(Прошу, хто не розуміє українську мову, не коментувати мене). Це коментарі, як до сраки дверцята.
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02.09.2024 22:13 Відповісти
теж крутезне відео

ВСУ впервые применили Дрон-Дракон. Что за чудовище? newsider
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02.09.2024 22:16 Відповісти
Золотой дождь на кацапню

https://t.me/kiber_boroshno/9830 ttps://t.me/kiber_boroshno/9830
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03.09.2024 01:17 Відповісти
👌
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03.09.2024 13:00 Відповісти
І знають же гниди кацапські що здохнуть тут,а все одно лізуть!!!!
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02.09.2024 22:30 Відповісти
Манька дєнюжку чекає, "кредит надо погасить"
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03.09.2024 04:41 Відповісти
Добре але мало, от ростовська нафтобаза то було шикарно і дуже великою шкодою для них.
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03.09.2024 05:19 Відповісти
 
 