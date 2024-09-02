Вночі українські дрони-камікадзе знищили російські човни разом з екіпажем. ВIДЕО
Сили оборони Півдня дронами-камікадзе вночі знищили ворожі човни разом з екіпажем. Окупантам не допомогли навіть засоби РЕБ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Ескадрон, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Pawlo Kit
показати весь коментар02.09.2024 22:00
+8 MsSkifia #566162
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+5 Наталия Гончар
показати весь коментар02.09.2024 22:16
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(Прошу, хто не розуміє українську мову, не коментувати мене). Це коментарі, як до сраки дверцята.
ВСУ впервые применили Дрон-Дракон. Что за чудовище? newsider
https://t.me/kiber_boroshno/9830 ttps://t.me/kiber_boroshno/9830