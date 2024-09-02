Російський командир до непритомності побив палицями свого солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВIДЕО

У соцмережах поширили відео катувань військових РФ. Так російський командир до непритомності побив палицями свого військовослужбовця, який нібито вживав алкоголь. Солдата намагалися прив'язати до дерева, а командир погрожував вистрілити у російського військовослужбовця.

"Куди стріляти ти зібрався? Цвях забий йому в руку і все", - кричав росіянин.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

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