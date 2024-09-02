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Новини Відео Війна
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Російський командир до непритомності побив палицями свого солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВIДЕО

У соцмережах поширили відео катувань військових РФ. Так російський командир до непритомності побив палицями свого військовослужбовця, який нібито вживав алкоголь. Солдата намагалися прив'язати до дерева, а командир погрожував вистрілити у російського військовослужбовця.

"Куди стріляти ти зібрався? Цвях забий йому в руку і все", - кричав росіянин.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ

Також дивіться: Вночі українські дрони-камікадзе знищили російські човни разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) росія (65162)


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Топ коментарі
+39
Щоб вони всі одне одного повбивали і поскоріш 😡
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02.09.2024 22:50
+31
Чурбанокацапи їбані.
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02.09.2024 22:56
+19
как там у кацапав-мілиє браняцца тока тєшаца...
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02.09.2024 22:47
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как там у кацапав-мілиє браняцца тока тєшаца...
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02.09.2024 22:47 Відповісти
"ЕТО НеОпісуємая весчь" - сказав собака оцінивши діаметр баобаба 🤣
Так ось по какой прічіне ГосДура заборонила відео-телефони для солдатов трусіянов
Требую продолженія! Там поряд ще декілька трусіянов стояло - і на фіналі самого оператора від-здити та побити смартфон!!!
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03.09.2024 13:32 Відповісти
Бйот - значіт любіт
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02.09.2024 22:49 Відповісти
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02.09.2024 22:50 Відповісти
Щоб вони всі одне одного повбивали і поскоріш 😡
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02.09.2024 22:50 Відповісти
Гидота
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02.09.2024 22:51 Відповісти
Чурбанокацапи їбані.
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02.09.2024 22:56 Відповісти
і шо? цей чмир, коли зброю отримає, помститься? ******!
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02.09.2024 22:59 Відповісти
Прикольний "мусульманин" - той хто "кладе" на вимоги Корану тричі покладе на вимоги "православнаго" камандіра...
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02.09.2024 23:06 Відповісти
Одобряю, нехай один одного хоть повбивають.
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02.09.2024 23:06 Відповісти
раби
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02.09.2024 23:16 Відповісти
Цих недолюдей усіх треба знищити.
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02.09.2024 23:18 Відповісти
навіщо? так звинуватять нас в геноциді. Краще дати їм необмежений доступ до міцьного алкоголю. Сами повиздихають.
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03.09.2024 06:46 Відповісти
За бухло на позиції це нормально
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02.09.2024 23:39 Відповісти
Якщо для вас це "нормально" то Вам у бік Растова.
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02.09.2024 23:58 Відповісти
Дикі нелюди.
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02.09.2024 23:57 Відповісти
Скрепно-то как! Командир строгий, но справедливый. Чем глубже ватного бутылить, ***** сильнее любит он.
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03.09.2024 01:04 Відповісти
Добре що у рос-содат не має гідности викорасти зброю, втім як і у наших топ-охоронців та сбушників. Лохи за гроші
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03.09.2024 01:47 Відповісти
Да прихлопни садиста и иди в тюрьму будет отпуск от войны а потом опять тебя на фронт с тюрьмы заберут
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03.09.2024 01:53 Відповісти
Во второй мировой спирт сталин выдавал, чурка молодой, не знает
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03.09.2024 01:59 Відповісти
Краще в голову хай цвяха заб'ють.
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03.09.2024 02:51 Відповісти
Бис! Дай-ка ты ему еще пару раз... для ума

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03.09.2024 06:07 Відповісти
Да и куй с ними. таких русских нужно поощрять. Я вот только не понял? Нам пожалеть орков нужно? А может скинуться деньгами пострадавшему?
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03.09.2024 06:39 Відповісти
На мерзавчик? поправиться?
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03.09.2024 08:25 Відповісти
ні. Літрами, поки не згорять.
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03.09.2024 09:09 Відповісти
Розумні росіяні, а там на диво є такі, вважають алкоголь генетичною зброєю проти росіян і одночасно зброєю массового знищення росіян, бо вони самі добровільно приймають цю отруту, ще і гроші витрачають.
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03.09.2024 09:13 Відповісти
то це якийсь нацмен б"є кацапа за дотримання російських національних традицій.
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03.09.2024 06:41 Відповісти
а ведь командир добрый...пожалел...надо было как в орде сломать хребет

Я не знаю як в за таке було в тадиціях армій Європи (скоріше шпіцрутени)...а козаків смертна кара...порушення вкрай серйозне..підстава для всіх
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03.09.2024 08:06 Відповісти
За пияцтво на службі - правильно. Бо один пияк може спричинити загибель багатьох солдатів. Хоч це і в стані ворога робиться, але вельми повчальний випадок і для нас.
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03.09.2024 08:11 Відповісти
Да вас наоборот должно радовать все негативное, шо в стане врага творится. Пусть кацапы все сопьются и перестреляются. Нефиг наших приравнивать к ним.
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03.09.2024 08:24 Відповісти
БДСМ якийсь. Схоже, обом подобається.
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03.09.2024 08:34 Відповісти
Та це просто сеанс у нарколога ...
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03.09.2024 12:03 Відповісти
...у гiпнотизера.
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03.09.2024 17:10 Відповісти
 
 