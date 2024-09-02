Російський командир до непритомності побив палицями свого солдата: "Гвоздь забей ему в руку и все!". ВIДЕО
У соцмережах поширили відео катувань військових РФ. Так російський командир до непритомності побив палицями свого військовослужбовця, який нібито вживав алкоголь. Солдата намагалися прив'язати до дерева, а командир погрожував вистрілити у російського військовослужбовця.
"Куди стріляти ти зібрався? Цвях забий йому в руку і все", - кричав росіянин.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+39 Amber
показати весь коментар02.09.2024 22:50
+31 Лантух
показати весь коментар02.09.2024 22:56
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.09.2024 22:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так ось по какой прічіне ГосДура заборонила відео-телефони для солдатов трусіянов
Требую продолженія! Там поряд ще декілька трусіянов стояло - і на фіналі самого оператора від-здити та побити смартфон!!!
Я не знаю як в за таке було в тадиціях армій Європи (скоріше шпіцрутени)...а козаків смертна кара...порушення вкрай серйозне..підстава для всіх