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Новости Война
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В Покровске до сих пор остаются 16 тыс. жителей, в том числе - 177 детей, - ОВА

У Покровську залишаються 16 тисяч жителів

В Покровске Донецкой области остаются 16 тыс. жителей, в том числе 177 детей.

Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В городе Покровск сейчас остается 16 тыс. человек, из них 177 детей. Более 30 тыс. человек выехали и более 3,5 тыс. детей выехали. Я благодарю людей, что они берегут себя и берегут своих близких, потому что враг каждый день обстреливает всю Донецкую область, а также Покровск из всех имеющихся видов вооружения - и управляемыми авиабомбами, и ствольной артиллерией, и дронами", - сказал глава области.

Ранее офицер 59 отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий заявил, что российские оккупанты нацелились на уничтожение инфраструктуры Покровска и разрушают путепроводы.

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Автор: 

Донецкая область (9656) Покровск (593)


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А скільки поліцаїв та тцк-шників Покровська залишилось захищати своє місто?
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18.09.2024 15:30 Ответить
Та кому той Покровськ потрібен, а ось Суджа...
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18.09.2024 15:43 Ответить
 
 