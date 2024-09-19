Росіяни просунулись біля Українська на Донеччині та Обухівки в Курській області, - DeepState. КАРТА
Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування ворожих військ у Донецькій області та на Курщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.
"Ворог просунувся біля Обуховки (Курська обл. - Ред.), Піщаного (Харківщина, - Ред.), Марфополя (Донеччина - Ред.), Українська (Донеччина - Ред.) та в Залізному (Донеччина - Ред.)", - йдеться в повідомленні DeepState.
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