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Донецька область (7519)

Росіяни просунулись біля Українська на Донеччині та Обухівки в Курській області, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування ворожих військ у Донецькій області та на Курщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Ворог просунувся біля Обуховки (Курська обл. - Ред.), Піщаного (Харківщина, - Ред.), Марфополя (Донеччина - Ред.), Українська (Донеччина - Ред.) та в Залізному (Донеччина - Ред.)", - йдеться в повідомленні DeepState.

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Просування росіян поблизу Українська

Просування росіян в Залізному
Карта бойових дій у Курській області

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19.09.2024 03:11 Відповісти
Потужно...
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19.09.2024 04:48 Відповісти
Авантюра ішака з Курськом приносить свої "плоди". До чого причетне це обкурене чмо, там завжди біда.
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19.09.2024 07:13 Відповісти
Удар по репутації ****а і "фторой арміі міра" був дуже болючий,але не треба було там затримуватись.Зробили діло,забрали полонених і трофеї,і додому.
А там рашисти хай голову ламають,що ми далі робити будемо.
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19.09.2024 07:43 Відповісти
Після того , як Військовий Вождь та його Пророк Єрмак викинули з ЗСУ Главкома Залужного та ще з два десятки генералів з дворічним досвідом цієї війни фронт почав валитися - після втрати Авдіївки тільки відступаємо ... довелось Вові Квартальному та його ЗЕбригаді нагинати Сирського на Курську Авантюру , що ще більше пришвидшило просування Орди на Донбасі.

Але "мудрому наріду73%" на шМарафоні постійно верещать про неймовірні перемоги по захопленню хуторів та малих дєрєвень в Курській області , а Донбас то таке ...
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19.09.2024 08:21 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=oAEQxzjJ6hQ Кирило САЗОНОВ: Все! Под Курском ОКРУЖЕНИЕ. Наши ВЗЯЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ. Россияне в ЛОВУШКЕ. КУЧА ПЛЕННЫХ
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19.09.2024 14:36 Відповісти
 
 