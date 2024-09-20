Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: ударили по жилым домам

Ночью 20 сентября российские захватчики обстреляли Краматорск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

"Ночью Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Повреждения получили многоквартирные дома.

По предварительной информации - без пострадавших", говорится в сообщении.

Гончаренко отметил, что сейчас продолжается фиксация последствий разрушений, работают все соответствующие коммунальные службы.

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