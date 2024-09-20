УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12533 відвідувача онлайн
Новини
1 695 0
Краматорськ (606) обстріл (27070) Донецька область (7548)

Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: вдарили по житлових будинках

Ворог вдарив по Краматорську

Вночі 20 вересня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко

"Вночі Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки.

За попередньою інформацією, без постраждалих", йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що наразі триває фіксація наслідків руйнувань, працюють усі відповідні комунальні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині уламки "шахеда" впали на приміщення колишнього колгоспу, пошкоджені автомобілі

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 