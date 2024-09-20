Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: вдарили по житлових будинках
Вночі 20 вересня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко
"Вночі Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки.
За попередньою інформацією, без постраждалих", йдеться в повідомленні.
Гончаренко зазначив, що наразі триває фіксація наслідків руйнувань, працюють усі відповідні комунальні служби.
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