Количество раненых от ракетного удара по гостинице в Краматорске возросло до 8 человек

В результате ракетного удара россиян по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб иностранный журналист. Ранены пятеро журналистов и трое местных жителей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Как отмечается, в результате обстрела войсками РФ гостиницы в г. Краматорск, который состоялся вечером 24 августа 2024 года, количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Ранены пятеро журналистов иностранного медиа в возрасте от 38 до 58 лет.

Кроме того, получили ранения 60-летний сотрудник отеля и 32 и 34-летние горожанки, которые находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, перелом, резаные раны, множественные ушибы, акубаротравмы, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Также вчера спасатели смогли деблокировать из-под завалов разрушенного здания отеля тело гражданина Великобритании, который погиб во время ракетной атаки со стороны ВС РФ.

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"Предварительно, враг использовал ракету "Искандер-М", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в отель. Восемь человек получили ранения, один погиб.

Оператор агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей получил тяжелое ранение в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа. В результате удара РФ по Краматорску погиб британец Райан Эванс, который работал на Reuters.