Раненый в Краматорске украинский журналист агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей в тяжелом состоянии

Оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей получил тяжелое ранение в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Институту массовой информации сообщил источник.

По словам источника, Иван находится в больнице Днепра. Он в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, его прооперировали.

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Семья журналиста объявила сбор:

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Напомним, в Краматорске в результате российского удара по гостинице "Сапфир" погиб советник по вопросам безопасности британского информагентства Reuters Райан Эванс.

Другие двое журналистов команды Reuters были ранены, они находятся в больнице. Один из них получил серьезные ранения. В то же время Reuters не называет их имен.

По данным правоохранителей, среди раненых - четверо репортеров: граждане США, Германии, Латвии и Украины. Раненым журналистам, в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет, оказана медицинская помощь. Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела. Двое из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.