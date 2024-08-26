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Раненый в Краматорске украинский журналист агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей в тяжелом состоянии

Журналіст Іван Любиш-Кірдей у важкому стані 

Оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей получил тяжелое ранение в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Институту массовой информации сообщил источник.

По словам источника, Иван находится в больнице Днепра. Он в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, его прооперировали.

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Семья журналиста объявила сбор:

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Напомним, в Краматорске в результате российского удара по гостинице "Сапфир" погиб советник по вопросам безопасности британского информагентства Reuters Райан Эванс.

Другие двое журналистов команды Reuters были ранены, они находятся в больнице. Один из них получил серьезные ранения. В то же время Reuters не называет их имен.

По данным правоохранителей, среди раненых - четверо репортеров: граждане США, Германии, Латвии и Украины. Раненым журналистам, в возрасте 38, 40, 41 и 46 лет, оказана медицинская помощь. Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела. Двое из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Автор: 

журналистика (3288) Краматорськ (2273) жертва (296)


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Ще не встигли поранити зразу номер банківської карти куди перевести рахунок . Бізнес на крові чи що ?
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26.08.2024 18:16 Ответить
Дивно чого це рейтерс не страхує своїх співробітників
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26.08.2024 18:40 Ответить
Тримайся, друже!!! 🙏🙏🙏
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26.08.2024 18:19 Ответить
Швидкого одужання всім журналістам , та повернутися до своєї
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26.08.2024 18:46 Ответить
професійної роботи 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.08.2024 18:47 Ответить
 
 