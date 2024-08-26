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Поранений у Краматорську український журналіст агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей у важкому стані

Журналіст Іван Любиш-Кірдей у важкому стані 

Оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей дістав важке поранення внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інституту масової інформації повідомило джерело.

За словами джерела, Іван перебуває в лікарні Дніпра. Він у важкому стані на штучній вентиляції легень, його прооперували.

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Родина журналіста оголосила збір:

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Нагадаємо, у Краматорську внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" загинув радник з питань безпеки британського інформагентства Reuters Раян Еванс.

Інші двоє журналістів команди Reuters були поранені, вони перебувають у лікарні. Один з них зазнав серйозних поранень. Водночас Reuters не називає їхніх імен.

За даними правоохоронців, серед поранених – четверо репортерів: громадяни США, Німеччини, Латвії та України. Пораненим журналістам, віком 38, 40, 41 та 46 років, надано медичну допомогу. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани й забої тіла. Двох з них госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

Автор: 

журналістика (1753) Краматорськ (652) жертва (247)


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Ще не встигли поранити зразу номер банківської карти куди перевести рахунок . Бізнес на крові чи що ?
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26.08.2024 18:16 Відповісти
Дивно чого це рейтерс не страхує своїх співробітників
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26.08.2024 18:40 Відповісти
Тримайся, друже!!! 🙏🙏🙏
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26.08.2024 18:19 Відповісти
Швидкого одужання всім журналістам , та повернутися до своєї
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26.08.2024 18:46 Відповісти
професійної роботи 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.08.2024 18:47 Відповісти
 
 