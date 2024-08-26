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Новини Фото Війна
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Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters. ФОТО

Унаслідок удару РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Йому було 38 років.

Про це йдеться у повідомленні Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство пише, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.

Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters

Двоє журналістів зазнали поранень. Ще трьом медійникам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

"Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, у тому числі співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї", - йдеться в опублікованій заяві Reuters.

Що відомо про Раяна Еванса?

Раян Еванс - колишній британський військовий, працював з агентством Reuters з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня російська армія вдарила "Іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей дістали поранення, одна загинула.

Дивіться також: Зеленський про удар по Краматорську: Цей щоденний російський терор триває, бо РФ має можливість його продовжувати. Світ не має зупинятися в тиску на державу-терориста. ВIДЕО

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28449)


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ДАлі русня буде казати "за что ві нас ненавідіте? Ето все англічанка гадіт....МІ же ні в чом не віноваті"
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26.08.2024 00:53 Відповісти
@ "Ситуація на фронті до кінця дня 25.08.2024.

Торецьке напрямок.
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника в районі залізничного переїзду на південь від Мікрорайону № 1 у Торецьку. Противник намагається пробитися і закріпитися в садовому товаристві «Шахтар».
(1) 📍48.390963, 37.879371
На південь від Озарянівки російські війська зробили спробу закріпитися на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, проте потрапили під удар дроноводів ЗСУ. У середині серпня противник вже робив спробу закріпитися за каналом, тоді ВСУ вдалося відбити атаку на північ від Озарянівки.
(5) 📍48.436436, 37.946481

Південнодонецький напрямок.
На північ від балки Солоненька штурмова група противника атакувала вздовж лісосмуги в північному напрямку. Результат бою на уточненні додано сіру зону.
(3) 📍47.851566, 37.405119
На південній околиці Костянтинівки ворожа штурмова група встановила прапор над будівлею ферми. Зіткнення в районі ферми продовжуються.
(4) 📍47.860084, 37.407504

Ситуація у Курській області на 17:00

Противник підтягнув і задіяв перекинуті сили із Запорізького напрямку та Донбасу.

У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі Комаровки, Краснооктябрського, Ольговки, Крем'яного та Каучука. В районі останнього та Краснооктябрського урочища ЗСУ мають частковий успіх.

У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Каучука, Руского Порєчного, Мартиновки та Руской Конопельки. В районі Малой Локні противник задіяв перекинуті сили."
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26.08.2024 01:00 Відповісти
Про отель та журналіста: кажуть є таке наведення ракет, що на сигнал певного телефона летить. Або просто кординати задають по геолокаці .
Так що може бути і ждунська диверсія так само як і недбалість у інформаційній гігієні ( телеграм та інші ворожі програми)
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26.08.2024 01:21 Відповісти
Іскандером по мобілці? Практично неймовірно.
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26.08.2024 04:51 Відповісти
Нет. Вы усложняете. Все гораздо проще.
Бородатые мужики в военной экипировке гурьбой выходили на перекур.

Это могли заметить как местные, так и дрон-разведчик.

По телефону: 1) Сигнал слишком слаб, его видно километров за 10; 2) С т.з. радиотракта, он такой же как и тысяч других беспрерывно-фонящих телефонов в округе; 3) Положение в пространстве можно определить только триангуляцией, т.е. вокруг этого телефона должны находиться как минимум три приемника, измеряющих силу сигнала, и транслирующие его в координаты в реальном времени.

У меня в Николаеве бывало и интереснее: попали в туалет на берегу лимана (реально туалет, это городская черта, его все знают), а в своих сводках написали что было ликвидировано 50 нацистов. Туалет деревянный, размером 2х2. 50 нацистов туда бы при желании не влезло.

Так что могли тупо действовать наобум.
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26.08.2024 07:04 Відповісти
ну а тепер вже можно штормом по АБ Балтімор, чи ще ні?
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26.08.2024 01:50 Відповісти
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26.08.2024 08:02 Відповісти
 
 