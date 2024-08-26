Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters. ФОТО

Унаслідок удару РФ по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Йому було 38 років.

Про це йдеться у повідомленні Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Агентство пише, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі "Сапфір" у Краматорську під час російського удару.

Двоє журналістів зазнали поранень. Ще трьом медійникам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

"Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, у тому числі співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї", - йдеться в опублікованій заяві Reuters.

Що відомо про Раяна Еванса?

Раян Еванс - колишній британський військовий, працював з агентством Reuters з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня російська армія вдарила "Іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей дістали поранення, одна загинула.

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