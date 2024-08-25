Зеленський про удар по Краматорську: Цей щоденний російський терор триває, бо РФ має можливість його продовжувати. Світ не має зупинятися в тиску на державу-терориста. ВIДЕО

Росія продовжує терор в Україні, оскільки має на це можливості, тому світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети. Постраждали, зокрема, журналісти – знімальна група агенції "Ройтерз". Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. І це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати. Сьогодні ж – російські удари по нашій Сумщині – КАБами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині", - зазначив президент.

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Зеленський додав, що світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста - за ракетні удари, за КАБи, за штурми і загалом за всю цю війну.

"Росія повинна бути змушена шукати миру", - наголосив він.

Також президент подякував усім партнерам, які дійсно допомагають, усім лідерам, які працюють разом з Україною заради більш надійного нашого захисту, більш надійних наших позицій.

"Але час означає втрати. І чим довше ми змушені очікувати, тим більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити дійсно все, щоб терорист програв", - додав Зеленський.

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