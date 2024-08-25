Зеленский об ударе по Краматорску: Этот ежедневный российский террор продолжается, потому что у РФ есть возможность его продолжать. Мир не должен останавливаться в давлении на государство-террориста. ВИДЕО

Россия продолжает террор в Украине, поскольку имеет на это возможности, поэтому мир должен не останавливаться в давлении на государство-террориста.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Весь день сегодня в Краматорске продолжался разбор завалов после удара российской ракеты. Пострадали, в частности, журналисты - съемочная группа агентства "Ройтерз". Граждане Украины, Америки и Великобритании. Обычный городской отель был разрушен российским "Искандером". Абсолютно целенаправленно, продуманно. От этого удара семь человек пострадали, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. И это ежедневный российский террор, который продолжается, потому что у России есть возможность продолжать. Сегодня же - российские удары по нашей Сумщине - КАБами, по Харьковщине, по Херсонщине, по Донецкой области", - отметил президент.

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Зеленский добавил, что мир должен не останавливаться в давлении на государство-террориста - за ракетные удары, за КАБы, за штурмы и вообще за всю эту войну.

"Россия должна быть вынуждена искать мира", - подчеркнул он.

Также президент поблагодарил всех партнеров, которые действительно помогают, всех лидеров, которые работают вместе с Украиной ради более надежной нашей защиты, более надежных наших позиций.

"Но время означает потери. И чем дольше мы вынуждены ожидать, тем больше вреда успеет нанести Россия. И все наши разговоры с лидерами, все переговоры - именно об этом. О скорости и силе совместных решений. О выполнении наших договоренностей. Ни дня мир не должен забывать, что вместе мы сильнее, чем любой террорист. Но для этого нужно делать действительно все, чтобы террорист проиграл", - добавил Зеленский.

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