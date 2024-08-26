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В результате удара РФ по Краматорску погиб британец Райан Эванс, работавший на Reuters. ФОТО

В результате удара РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб британец Райан Эванс, который работал на агентство Reuters. Ему было 38 лет.

Об этом говорится в сообщении Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в отеле "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.

Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters

Двое журналистов получили ранения. Еще трем медийщикам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.

"Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", - говорится в опубликованном заявлении Reuters.

Что известно о Райане Эвансе?

Райан Эванс - бывший британский военный, работал с агентством Reuters с 2022 года и консультировал его журналистов по безопасности во всем мире, в частности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже. Ему было 38 лет.

Напомним, что в ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в отель. Шесть человек получили ранения, один погиб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по Краматорску: Этот ежедневный российский террор продолжается, потому что у РФ есть возможность его продолжать. Мир не должен останавливаться в давлении на государство-террориста. ВИДЕО

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Краматорськ (2275) обстрел (27129)


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ДАлі русня буде казати "за что ві нас ненавідіте? Ето все англічанка гадіт....МІ же ні в чом не віноваті"
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26.08.2024 00:53 Ответить
@ "Ситуація на фронті до кінця дня 25.08.2024.

Торецьке напрямок.
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника в районі залізничного переїзду на південь від Мікрорайону № 1 у Торецьку. Противник намагається пробитися і закріпитися в садовому товаристві «Шахтар».
(1) 📍48.390963, 37.879371
На південь від Озарянівки російські війська зробили спробу закріпитися на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, проте потрапили під удар дроноводів ЗСУ. У середині серпня противник вже робив спробу закріпитися за каналом, тоді ВСУ вдалося відбити атаку на північ від Озарянівки.
(5) 📍48.436436, 37.946481

Південнодонецький напрямок.
На північ від балки Солоненька штурмова група противника атакувала вздовж лісосмуги в північному напрямку. Результат бою на уточненні додано сіру зону.
(3) 📍47.851566, 37.405119
На південній околиці Костянтинівки ворожа штурмова група встановила прапор над будівлею ферми. Зіткнення в районі ферми продовжуються.
(4) 📍47.860084, 37.407504

Ситуація у Курській області на 17:00

Противник підтягнув і задіяв перекинуті сили із Запорізького напрямку та Донбасу.

У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі Комаровки, Краснооктябрського, Ольговки, Крем'яного та Каучука. В районі останнього та Краснооктябрського урочища ЗСУ мають частковий успіх.

У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Каучука, Руского Порєчного, Мартиновки та Руской Конопельки. В районі Малой Локні противник задіяв перекинуті сили."
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26.08.2024 01:00 Ответить
Про отель та журналіста: кажуть є таке наведення ракет, що на сигнал певного телефона летить. Або просто кординати задають по геолокаці .
Так що може бути і ждунська диверсія так само як і недбалість у інформаційній гігієні ( телеграм та інші ворожі програми)
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26.08.2024 01:21 Ответить
Іскандером по мобілці? Практично неймовірно.
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26.08.2024 04:51 Ответить
Нет. Вы усложняете. Все гораздо проще.
Бородатые мужики в военной экипировке гурьбой выходили на перекур.

Это могли заметить как местные, так и дрон-разведчик.

По телефону: 1) Сигнал слишком слаб, его видно километров за 10; 2) С т.з. радиотракта, он такой же как и тысяч других беспрерывно-фонящих телефонов в округе; 3) Положение в пространстве можно определить только триангуляцией, т.е. вокруг этого телефона должны находиться как минимум три приемника, измеряющих силу сигнала, и транслирующие его в координаты в реальном времени.

У меня в Николаеве бывало и интереснее: попали в туалет на берегу лимана (реально туалет, это городская черта, его все знают), а в своих сводках написали что было ликвидировано 50 нацистов. Туалет деревянный, размером 2х2. 50 нацистов туда бы при желании не влезло.

Так что могли тупо действовать наобум.
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26.08.2024 07:04 Ответить
ну а тепер вже можно штормом по АБ Балтімор, чи ще ні?
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26.08.2024 01:50 Ответить
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26.08.2024 08:02 Ответить
 
 