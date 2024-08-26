В результате удара РФ по Краматорску погиб британец Райан Эванс, работавший на Reuters. ФОТО

В результате удара РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб британец Райан Эванс, который работал на агентство Reuters. Ему было 38 лет.

Об этом говорится в сообщении Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в отеле "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.

Двое журналистов получили ранения. Еще трем медийщикам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.

"Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", - говорится в опубликованном заявлении Reuters.

Что известно о Райане Эвансе?

Райан Эванс - бывший британский военный, работал с агентством Reuters с 2022 года и консультировал его журналистов по безопасности во всем мире, в частности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже. Ему было 38 лет.

Напомним, что в ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в отель. Шесть человек получили ранения, один погиб.

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