В результате удара РФ по Краматорску погиб британец Райан Эванс, работавший на Reuters. ФОТО
В результате удара РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб британец Райан Эванс, который работал на агентство Reuters. Ему было 38 лет.
Об этом говорится в сообщении Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Агентство пишет, что гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в отеле "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.
Двое журналистов получили ранения. Еще трем медийщикам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.
"Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", - говорится в опубликованном заявлении Reuters.
Что известно о Райане Эвансе?
Райан Эванс - бывший британский военный, работал с агентством Reuters с 2022 года и консультировал его журналистов по безопасности во всем мире, в частности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже. Ему было 38 лет.
Напомним, что в ночь на 25 августа российская армия ударила "Искандером" по Краматорску, попав в отель. Шесть человек получили ранения, один погиб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Торецьке напрямок.
Дроноводи ЗСУ атакували позицію противника в районі залізничного переїзду на південь від Мікрорайону № 1 у Торецьку. Противник намагається пробитися і закріпитися в садовому товаристві «Шахтар».
(1) 📍48.390963, 37.879371
На південь від Озарянівки російські війська зробили спробу закріпитися на захід від каналу Сіверський Донець-Донбас, проте потрапили під удар дроноводів ЗСУ. У середині серпня противник вже робив спробу закріпитися за каналом, тоді ВСУ вдалося відбити атаку на північ від Озарянівки.
(5) 📍48.436436, 37.946481
Південнодонецький напрямок.
На північ від балки Солоненька штурмова група противника атакувала вздовж лісосмуги в північному напрямку. Результат бою на уточненні додано сіру зону.
(3) 📍47.851566, 37.405119
На південній околиці Костянтинівки ворожа штурмова група встановила прапор над будівлею ферми. Зіткнення в районі ферми продовжуються.
(4) 📍47.860084, 37.407504
Ситуація у Курській області на 17:00
Противник підтягнув і задіяв перекинуті сили із Запорізького напрямку та Донбасу.
У Кореньовському районі продовжуються бойові зіткнення в районі Комаровки, Краснооктябрського, Ольговки, Крем'яного та Каучука. В районі останнього та Краснооктябрського урочища ЗСУ мають частковий успіх.
У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі Каучука, Руского Порєчного, Мартиновки та Руской Конопельки. В районі Малой Локні противник задіяв перекинуті сили."
Так що може бути і ждунська диверсія так само як і недбалість у інформаційній гігієні ( телеграм та інші ворожі програми)
Бородатые мужики в военной экипировке гурьбой выходили на перекур.
Это могли заметить как местные, так и дрон-разведчик.
По телефону: 1) Сигнал слишком слаб, его видно километров за 10; 2) С т.з. радиотракта, он такой же как и тысяч других беспрерывно-фонящих телефонов в округе; 3) Положение в пространстве можно определить только триангуляцией, т.е. вокруг этого телефона должны находиться как минимум три приемника, измеряющих силу сигнала, и транслирующие его в координаты в реальном времени.
У меня в Николаеве бывало и интереснее: попали в туалет на берегу лимана (реально туалет, это городская черта, его все знают), а в своих сводках написали что было ликвидировано 50 нацистов. Туалет деревянный, размером 2х2. 50 нацистов туда бы при желании не влезло.
Так что могли тупо действовать наобум.