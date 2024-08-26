Кількість поранених від ракетного удару по готелю в Краматорську зросла до 8 осіб

Унаслідок ракетного удару росіян по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув іноземний журналіст. Поранені – п’ятеро журналістів і троє місцевих мешканців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Як зазначається, унаслідок обстрілу військами РФ готелю у м. Краматорськ, який відбувся ввечері 24 серпня 2024 року, кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб. Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа віком від 38 до 58 років.

Крім того, дістали поранення 60-річний співробітник готелю та 32 і 34-річні містянки, які перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Також учора рятувальники змогли деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ.

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"Попередньо, ворог використав ракету "Іскандер-М"", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня російська армія вдарила "Іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Восьмеро людей дістали поранення, одна загинула.

Оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей дістав важке поранення внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську 24 серпня. Внаслідок удару РФ по Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на Reuters