УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9589 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
445 0

Доба на Донеччині: РФ 33 рази била по області, 3 особи загинули, 8 поранено. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом доби 33 рази обстріляли Донеччину, загинули 3 особи, 8 поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

Росіяни пошкодили 11 будинків у Новоукраїнці Вугледарської громади.

Покровський район

1 особу поранено у Кураховому, пошкоджено приватні будинки. 2 особи поранено у Курахівці, також пошкоджено 5 будинків. 9 будинків пошкоджено в Острівському. У Добропіллі Криворізької громади РФ вдарила по підприємству. У Білицькому пошкоджено 5 адмінбудівель, 13 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Рівному Мирноградської громади поранено 2 людини. У Покровську пошкоджено 2 підприємства; також у громаді пошкоджено крамницю і будинок у селі Перше Травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку росіяни вдарили по фермі у Чугуївському районі Харківщини, дві людини постраждали

Краматорський район

РФ вдарила по Зарічному Лиманської громади, 1 особу поранено, зруйновано будинок. Також будинок зруйновано у Торському. У Краматорську пошкоджено 5 багатоповерхівок і соціальний об'єкт. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 лінії електропередач і 2 газогони.

Також читайте: РФ атакувала Київщину "шахедами": Влучань не допущено, загорілася трава після падіння уламків

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано школу, пошкоджено 7 приватних будинків; у Серебрянці поранено людину і пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 33 приватні будинки, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт.

Протягом доби окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 731 людину, зокрема 103 дитини.

19 вересня загарбники вбили 3 жителів Донеччин: 2 у Часовому Яру і 1 у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Били з авіації, РСЗВ, артилерії та БПЛА: Наслідки ударів РФ по Запорізькій області

Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня
Наслідки обстрілів Донецької області 19 вересня

Автор: 

обстріл (28633) Донецька область (8541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 