Доба на Донеччині: РФ 33 рази била по області, 3 особи загинули, 8 поранено. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом доби 33 рази обстріляли Донеччину, загинули 3 особи, 8 поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

Росіяни пошкодили 11 будинків у Новоукраїнці Вугледарської громади.

Покровський район

1 особу поранено у Кураховому, пошкоджено приватні будинки. 2 особи поранено у Курахівці, також пошкоджено 5 будинків. 9 будинків пошкоджено в Острівському. У Добропіллі Криворізької громади РФ вдарила по підприємству. У Білицькому пошкоджено 5 адмінбудівель, 13 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Рівному Мирноградської громади поранено 2 людини. У Покровську пошкоджено 2 підприємства; також у громаді пошкоджено крамницю і будинок у селі Перше Травня.

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Краматорський район

РФ вдарила по Зарічному Лиманської громади, 1 особу поранено, зруйновано будинок. Також будинок зруйновано у Торському. У Краматорську пошкоджено 5 багатоповерхівок і соціальний об'єкт. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 14 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 лінії електропередач і 2 газогони.

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Бахмутський район

У Сіверську зруйновано школу, пошкоджено 7 приватних будинків; у Серебрянці поранено людину і пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранені 2 людини, пошкоджені 33 приватні будинки, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт.

Протягом доби окупанти 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 731 людину, зокрема 103 дитини.

19 вересня загарбники вбили 3 жителів Донеччин: 2 у Часовому Яру і 1 у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу отримали поранення.

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