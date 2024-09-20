УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12618 відвідувачів онлайн
Новини Війна
656 0
Київська область (3801) обстріл (27070)

РФ атакувала Київщину "шахедами": Влучань не допущено, загорілася трава після падіння уламків

шахед,впав

Вночі російські окупанти вкотре атакували Київщину "шахедами". 

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Водночас влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалих немає.

"В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані", - додали в ОВА.

Читайте: Якість води в Десні на водозаборах Київщини - у межах норми, в Сеймі на Сумщині зберігається погіршення

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 