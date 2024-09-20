РФ атакувала Київщину "шахедами": Влучань не допущено, загорілася трава після падіння уламків

Вночі російські окупанти вкотре атакували Київщину "шахедами".

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Водночас влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалих немає.

"В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані", - додали в ОВА.

Читайте: Якість води в Десні на водозаборах Київщини - у межах норми, в Сеймі на Сумщині зберігається погіршення