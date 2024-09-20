РФ атакувала Київщину "шахедами": Влучань не допущено, загорілася трава після падіння уламків
Вночі російські окупанти вкотре атакували Київщину "шахедами".
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Водночас влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалих немає.
"В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано загорання трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані", - додали в ОВА.
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