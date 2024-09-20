РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4415 посетителей онлайн
Новости Война
656 0
Киевская область (3922) обстрел (25761)

РФ атаковала Киевщину "шахедами": Попадания не допущены, загорелась трава после падения обломков

шахед,впав

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область "шахедами".

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО, есть сбитые цели. В то же время попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших нет.

"В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы", - добавили в ОВА.

Читайте также: В Киевской области ночью дважды работала противовоздушная оборона
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 