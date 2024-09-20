РФ атаковала Киевщину "шахедами": Попадания не допущены, загорелась трава после падения обломков

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область "шахедами".

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В области работали силы ПВО, есть сбитые цели. В то же время попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших нет.

"В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы", - добавили в ОВА.

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