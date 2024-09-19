В Киевской области ночью дважды работала противовоздушная оборона

В ночь на 19 сентября российские захватчики атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. ПВО работала дважды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской ОВА.

Около 2 часов в области была объявлена воздушная тревога. По информации КОВА, было зафиксировано движение вражеских БПЛА.

"В регионе работают силы ПВО, не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - призвали в администрации.

Второй раз воздушную тревогу объявили в 4.27.

"В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - рассказали в КОВА.

На данны й момент о последствиях атаки не сообщается.

Напомним, с вечера 18 сентября российские захватчики дважды атаковали Харьков. Сначала ракетами обстреляли Шевченковский район, там начались пожары. Утром, около 5 часов, ударили КАБами, последствия устанавливаются.

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