ПВО сбило 46 "шахедов", 5 локационно потеряно, один улетел в РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 сентября сбили 46 ударных БПЛА, запущенных российскими оккупантами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - РФ.

Силы ПВО сбили 46 ударных БПЛА РФ.

"Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

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