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Новости Война
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ПВО сбило 46 "шахедов", 5 локационно потеряно, один улетел в РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сили ППО збили 46 ударних БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 сентября сбили 46 ударных БПЛА, запущенных российскими оккупантами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - РФ.

Силы ПВО сбили 46 ударных БПЛА РФ.

"Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

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Сили ППО збили 46 ударних БПЛА "Шахед"

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обстрел (27165) ПВО (2749) Воздушные силы (2302)


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16 дронів збила Черкащина. Учора ППО привітали Мар'яну з заявою про звільнення і побажали усього найкращого.
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18.09.2024 10:07 Ответить
На жаль, Мар'яна не те щоб звільняється - вона хоче перейти до комітету з питань міжнародних відносин!
По-перше, вона ще там роботу не розвалила.
А по-друге, треба ж Залужного і там дістати!
"Чотири дні я гналася за вами, щоб розповісти, як ви мені байдужі!" (с)
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18.09.2024 11:17 Ответить
"...один ворожий ударний безпілотник - полетів у росію..." Джерело:

Так он воно що прилетіло у Тверь!!!
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18.09.2024 10:19 Ответить
Хорошо бы. Но взрыватель будет не в боевом состоянии вдалеке от цели. Не бабахнет.
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18.09.2024 10:49 Ответить
 
 