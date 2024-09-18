ПВО сбило 46 "шахедов", 5 локационно потеряно, один улетел в РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 сентября сбили 46 ударных БПЛА, запущенных российскими оккупантами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - РФ.
Силы ПВО сбили 46 ударных БПЛА РФ.
"Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию. Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
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По-перше, вона ще там роботу не розвалила.
А по-друге, треба ж Залужного і там дістати!
"Чотири дні я гналася за вами, щоб розповісти, як ви мені байдужі!" (с)
Так он воно що прилетіло у Тверь!!!