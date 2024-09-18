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Новости Война
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В Кропивницком прогремели взрывы: Враг атакует ударными БпЛА (обновлено)

Вибух у Кропивницькому 18 вересня

Утром 18 сентября в Кропивницком во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Город атакуют вражеские "Шахеды".

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.

В 7:09 Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА для Кировоградской области.

В 8:05 "Шахеды" были на Кировоградщине в южном направлении.

"БпЛА восточнее Кропивницкого, курс западный", - уточнили в ПС в 9:02.

Вибух у Кропивницькому 18 вересня

Председатель ОГА Андрей Райкович также подтвердил, что враг продолжает атаковать Кировоградщину.

"Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан - не выкладывать никаких фото и видео. Официальная информация - после завершения тревоги", - добавил он.

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