В Кропивницком прогремели взрывы: Враг атакует ударными БпЛА (обновлено)
Утром 18 сентября в Кропивницком во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Город атакуют вражеские "Шахеды".
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного", информирует Цензор.НЕТ.
В 7:09 Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения ударных БпЛА для Кировоградской области.
В 8:05 "Шахеды" были на Кировоградщине в южном направлении.
"БпЛА восточнее Кропивницкого, курс западный", - уточнили в ПС в 9:02.
Председатель ОГА Андрей Райкович также подтвердил, что враг продолжает атаковать Кировоградщину.
"Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан - не выкладывать никаких фото и видео. Официальная информация - после завершения тревоги", - добавил он.
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