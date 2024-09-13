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Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж

В Кропивницком председатель военно-врачебной комиссии торговал "белыми" военными билетами.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

К сотрудничеству он привлек работницу одного из областных диспансеров.

"Весной 2024 года глава ВВК наладил противоправную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от сложности оформления документов. К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных. Мужчины получали справки ВВК о непригодности к военной службе с соответствующим исключением из воинского учета", - говорится в сообщении.

За полгода дельцы заработали на уклонистах более миллиона гривен.

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11 сентября 2024 года председателя ВВК и сообщницу правоохранители задержали во время разделения оплаты за очередной "белый" билет.

"Сейчас сотрудники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц. Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в ГБР.

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Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах

Автор: 

взятка (6166) Кропивницький (543) ГБР (3000) военно-врачебная комиссия (192)


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Щось забагато останнім часом кацапського ІПСО.
"За даними ГУР, росіяни виділили на цю операцію $15 мільйонів"
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13.09.2024 11:18 Ответить
ну нікада такова нє била-і вот апять апять і апять...
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13.09.2024 11:20 Ответить
Знову блюрять пики підозрюваних. Складається враження, що все це постанова для підвищення іміджу ДБР. Або надання можливості відкупитись.
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13.09.2024 11:21 Ответить
"За пів року ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень" - ось це було дійсно смішно.
Хоча... $1 000 000 це теж "понад мільйон гривень"
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13.09.2024 11:21 Ответить
зашквар за зашкваром - мабуть і тут америкаці винні...
і це тільки шо зелені видають на гора...
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13.09.2024 11:23 Ответить
ви не помітили, що ресурс за ресусром тільки перепечятує новини?
зайдіть на Українську Правду - там теж саме і там не Бутусов!
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13.09.2024 11:36 Ответить
Авжеж, закони для них не писані. Закликати до законності не буду, -бо знову видалять.
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13.09.2024 11:37 Ответить
Пацифист.
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13.09.2024 11:45 Ответить
 
 