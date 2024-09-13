Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж

В Кропивницком председатель военно-врачебной комиссии торговал "белыми" военными билетами.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

К сотрудничеству он привлек работницу одного из областных диспансеров.

"Весной 2024 года глава ВВК наладил противоправную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от сложности оформления документов. К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных. Мужчины получали справки ВВК о непригодности к военной службе с соответствующим исключением из воинского учета", - говорится в сообщении.

За полгода дельцы заработали на уклонистах более миллиона гривен.

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11 сентября 2024 года председателя ВВК и сообщницу правоохранители задержали во время разделения оплаты за очередной "белый" билет.

"Сейчас сотрудники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц. Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в ГБР.

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