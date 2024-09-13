Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж
В Кропивницком председатель военно-врачебной комиссии торговал "белыми" военными билетами.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
К сотрудничеству он привлек работницу одного из областных диспансеров.
"Весной 2024 года глава ВВК наладил противоправную схему получения средств от призывников. За признание "непригодным" к службе мужчины должны были заплатить от 2 до 10 тысяч долларов США, в зависимости от сложности оформления документов. К схеме фигурант привлек врача диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы относительно имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных. Мужчины получали справки ВВК о непригодности к военной службе с соответствующим исключением из воинского учета", - говорится в сообщении.
За полгода дельцы заработали на уклонистах более миллиона гривен.
11 сентября 2024 года председателя ВВК и сообщницу правоохранители задержали во время разделения оплаты за очередной "белый" билет.
"Сейчас сотрудники ГБР проводят обыски по месту работы фигурантов и устанавливают полный круг причастных к сделке лиц. Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - добавили в ГБР.
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"За даними ГУР, росіяни виділили на цю операцію $15 мільйонів"
Хоча... $1 000 000 це теж "понад мільйон гривень"
і це тільки шо зелені видають на гора...
зайдіть на Українську Правду - там теж саме і там не Бутусов!