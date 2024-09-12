Врач ВВК на Днепропетровщине потребовал 20 тыс. грн взятки за изменение категории годности, - прокуратура. ФОТО
На Днепропетровщине задержан врач ВВК, который требовал взятку у военнослужащего за изменение категории годности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Следствием установлено, что старший лейтенант медицинской службы требовал 20 000 грн у военнослужащего за признание годным для военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах. При этом, подозреваемый предупредил и отметил, что в случае отказа предоставить ему вышеуказанную неправомерную выгоду, военный будет признан годным к прохождению службы.
Во время получения денежных средств медик задержан. Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Кишенькові гроші для таких лікарів!
але
часу"бабла" потрібно більше....
Це ж скільки "зеленими"?