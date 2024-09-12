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Врач ВВК на Днепропетровщине потребовал 20 тыс. грн взятки за изменение категории годности, - прокуратура. ФОТО

На Днепропетровщине задержан врач ВВК, который требовал взятку у военнослужащего за изменение категории годности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

лікар ВЛК затриманий на хабарі на Дніпропетровщині

Следствием установлено, что старший лейтенант медицинской службы требовал 20 000 грн у военнослужащего за признание годным для военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах. При этом, подозреваемый предупредил и отметил, что в случае отказа предоставить ему вышеуказанную неправомерную выгоду, военный будет признан годным к прохождению службы.

хабар

Во время получения денежных средств медик задержан. Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

взятка (6165) врачи (1516) военно-врачебная комиссия (192) Днепропетровская область (3981)


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Топ комментарии
+11
А коли зловлять лікаря ВЛК,який каліку -інваліда на забій відправив,ну хоча б одного?
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12.09.2024 16:53
+6
20 000? Копійки...
Кишенькові гроші для таких лікарів!
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12.09.2024 16:47
+3
Дешево, бо там людина дійсно не придатна і чорт повинен був взагалі безкоштовно все зробити по закону.. А для здорових в 15 раз дорожче.
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12.09.2024 16:56
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20 000? Копійки...
Кишенькові гроші для таких лікарів!
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12.09.2024 16:47 Ответить
То світила світової величини! За пів години із хронічно хворих, інколи навіть інвалідів, роблять повністю здорових людей!
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12.09.2024 16:50 Ответить
і навпаки...
але часу "бабла" потрібно більше....
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12.09.2024 16:57 Ответить
На хрін таке лайно потрібно Україні? Розстріляти, як ворога України.
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12.09.2024 16:48 Ответить
Мутная новость. Если прочитать и проанализировать, то можно понять, что военнослужащий хотел отпетлять от службы на передовой, а чилить в ТЦК. Думаю лейтенанта медицинской службы тупо подставили
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12.09.2024 17:00 Ответить
А вариант, что военнослужащий реально ограниченно пригодный по закону, но врач требовал деньги чтобы признать его тем, кем он есть - не рассматриваете? Ведь наши МСЕК с реальных инвалидов за инвалидность тоже деньги брали
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12.09.2024 18:02 Ответить
А коли зловлять лікаря ВЛК,який каліку -інваліда на забій відправив,ну хоча б одного?
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12.09.2024 16:53 Ответить
Але винні ''ухилянти''.
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12.09.2024 16:55 Ответить
Дешево, бо там людина дійсно не придатна і чорт повинен був взагалі безкоштовно все зробити по закону.. А для здорових в 15 раз дорожче.
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12.09.2024 16:56 Ответить
15><20 000 = 300 000 грн
Це ж скільки "зеленими"?
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12.09.2024 16:59 Ответить
это же провокация ликаря!!!)))
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12.09.2024 18:11 Ответить
 
 