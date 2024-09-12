Врач ВВК на Днепропетровщине потребовал 20 тыс. грн взятки за изменение категории годности, - прокуратура. ФОТО

На Днепропетровщине задержан врач ВВК, который требовал взятку у военнослужащего за изменение категории годности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следствием установлено, что старший лейтенант медицинской службы требовал 20 000 грн у военнослужащего за признание годным для военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах. При этом, подозреваемый предупредил и отметил, что в случае отказа предоставить ему вышеуказанную неправомерную выгоду, военный будет признан годным к прохождению службы.

Во время получения денежных средств медик задержан. Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: На Закарпатье арестовали главу ВВК и его трех сообщников за организацию переправки уклонистов через границу