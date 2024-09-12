Лікар ВЛК на Дніпропетровщині вимагав 20 тис. грн хабаря за зміну категорії придатності, - прокуратура. ФОТО

На Дніпропетровщині затримано лікаря ВЛК, який вимагав хабар у військовослужбовця за зміну категорії придатності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, шо старший лейтенант медичної служби вимагав 20 000 грн у військовослужбовця за визнання придатним для військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах. При цьому, підозрюваний попередив та наголосив на тому, що у разі відмови надати йому вищевказану неправомірну вигоду, військового буде визнано придатним до проходження служби.

Під час отримання грошових коштів медика затримано. Йому інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обрав для зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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