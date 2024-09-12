УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10496 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
5 911 12

Лікар ВЛК на Дніпропетровщині вимагав 20 тис. грн хабаря за зміну категорії придатності, - прокуратура. ФОТО

На Дніпропетровщині затримано лікаря ВЛК, який вимагав хабар у військовослужбовця за зміну категорії придатності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

лікар ВЛК затриманий на хабарі на Дніпропетровщині

Слідством встановлено, шо старший лейтенант медичної служби вимагав 20 000 грн у військовослужбовця за визнання придатним для військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах. При цьому, підозрюваний попередив та наголосив на тому, що у разі відмови надати йому вищевказану неправомірну вигоду, військового буде визнано придатним до проходження служби.

хабар

Під час отримання грошових коштів медика затримано. Йому інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі суд обрав для зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті арештували голову ВЛК та його трьох спільників за організацію переправлення ухилянтів через кордон

Автор: 

хабар (4707) лікарі (1288) військово-лікарська комісія (210) Дніпропетровська область (3753)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
А коли зловлять лікаря ВЛК,який каліку -інваліда на забій відправив,ну хоча б одного?
показати весь коментар
12.09.2024 16:53
+6
20 000? Копійки...
Кишенькові гроші для таких лікарів!
показати весь коментар
12.09.2024 16:47
+3
Дешево, бо там людина дійсно не придатна і чорт повинен був взагалі безкоштовно все зробити по закону.. А для здорових в 15 раз дорожче.
показати весь коментар
12.09.2024 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
20 000? Копійки...
Кишенькові гроші для таких лікарів!
показати весь коментар
12.09.2024 16:47 Відповісти
То світила світової величини! За пів години із хронічно хворих, інколи навіть інвалідів, роблять повністю здорових людей!
показати весь коментар
12.09.2024 16:50 Відповісти
і навпаки...
але часу "бабла" потрібно більше....
показати весь коментар
12.09.2024 16:57 Відповісти
На хрін таке лайно потрібно Україні? Розстріляти, як ворога України.
показати весь коментар
12.09.2024 16:48 Відповісти
Мутная новость. Если прочитать и проанализировать, то можно понять, что военнослужащий хотел отпетлять от службы на передовой, а чилить в ТЦК. Думаю лейтенанта медицинской службы тупо подставили
показати весь коментар
12.09.2024 17:00 Відповісти
А вариант, что военнослужащий реально ограниченно пригодный по закону, но врач требовал деньги чтобы признать его тем, кем он есть - не рассматриваете? Ведь наши МСЕК с реальных инвалидов за инвалидность тоже деньги брали
показати весь коментар
12.09.2024 18:02 Відповісти
А коли зловлять лікаря ВЛК,який каліку -інваліда на забій відправив,ну хоча б одного?
показати весь коментар
12.09.2024 16:53 Відповісти
Але винні ''ухилянти''.
показати весь коментар
12.09.2024 16:55 Відповісти
Дешево, бо там людина дійсно не придатна і чорт повинен був взагалі безкоштовно все зробити по закону.. А для здорових в 15 раз дорожче.
показати весь коментар
12.09.2024 16:56 Відповісти
15><20 000 = 300 000 грн
Це ж скільки "зеленими"?
показати весь коментар
12.09.2024 16:59 Відповісти
это же провокация ликаря!!!)))
показати весь коментар
12.09.2024 18:11 Відповісти
 
 