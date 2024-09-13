Продавав "білі квитки": У Кропивницькому ДБР викрило голову ВЛК. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому голова військово-лікарської комісії торгував "білими" військовими квитками.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

До співпраці він залучив працівницю одного з обласних диспансерів.

"Навесні 2024 року очільник ВЛК налагодив протиправну схему одержання коштів від призовників. За визнання "непридатним" до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США, залежно від складності оформлення документів. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних. Чоловіки отримували довідки ВЛК про непридатність до військової служби із відповідним виключенням з військового обліку", - йдеться в повідомленні.

За пів року ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень.

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11 вересня 2024 року голову ВЛК та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий "білий" квиток.

"Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігурантів та встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", - додали у ДБР.

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