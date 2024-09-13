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Новини Фото Хабарники
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Продавав "білі квитки": У Кропивницькому ДБР викрило голову ВЛК. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому голова військово-лікарської комісії торгував "білими" військовими квитками.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

До співпраці він залучив працівницю одного з обласних диспансерів.

"Навесні 2024 року очільник ВЛК налагодив протиправну схему одержання коштів від призовників. За визнання "непридатним" до служби чоловіки мали заплатити від 2 до 10 тисяч доларів США, залежно від складності оформлення документів. До схеми фігурант залучив лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації й ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров’ям військовозобов’язаних. Чоловіки отримували довідки ВЛК про непридатність до військової служби із відповідним виключенням з військового обліку", - йдеться в повідомленні.

За пів року ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень.

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11 вересня 2024 року голову ВЛК та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий "білий" квиток.

"Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігурантів та встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", - додали у ДБР.

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Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах
Голова ВЛК у Кропивницькому заробляв на ухилянтах

Автор: 

хабар (4711) Кропивницький (346) ДБР (3504) військово-лікарська комісія (210)


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Щось забагато останнім часом кацапського ІПСО.
"За даними ГУР, росіяни виділили на цю операцію $15 мільйонів"
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13.09.2024 11:18 Відповісти
ну нікада такова нє била-і вот апять апять і апять...
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13.09.2024 11:20 Відповісти
Знову блюрять пики підозрюваних. Складається враження, що все це постанова для підвищення іміджу ДБР. Або надання можливості відкупитись.
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13.09.2024 11:21 Відповісти
"За пів року ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень" - ось це було дійсно смішно.
Хоча... $1 000 000 це теж "понад мільйон гривень"
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13.09.2024 11:21 Відповісти
зашквар за зашкваром - мабуть і тут америкаці винні...
і це тільки шо зелені видають на гора...
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13.09.2024 11:23 Відповісти
ви не помітили, що ресурс за ресусром тільки перепечятує новини?
зайдіть на Українську Правду - там теж саме і там не Бутусов!
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13.09.2024 11:36 Відповісти
Авжеж, закони для них не писані. Закликати до законності не буду, -бо знову видалять.
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13.09.2024 11:37 Відповісти
Пацифист.
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13.09.2024 11:45 Відповісти
 
 