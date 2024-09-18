У Кропивницькому пролунали вибухи: Ворог атакує ударними БпЛА (оновлено)

Зранку 18 вересня у Кропивницькому під час повітряної тривоги було чути вибухи. Місто атакують ворожі "Шахеди".

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

О 7:09 Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської області.

О 8:05 "Шахеди" були на Кіровоградщині в південному напрямку.

"БпЛА східніше Кропивницького, курс західний", - уточнили у ПС о 9:02.

Голова ОВА Андрій Райкович також підтвердив, що ворог продовжує атакувати Кіровоградщину.

"Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан – не викладати жодних фото й відео. Офіційна інформація – після завершення тривоги", - додав він.

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