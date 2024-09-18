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ППО збила 46 "шахедів", 5 локаційно втрачено, один полетів до РФ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили 46 ударних БПЛА

Сили протиповітряної оборони у ніч на 18 вересня збили 46 ударних БПЛА, запущених російськими окупантами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ - РФ.

Сили ППО збили 46 ударних БПЛА РФ.

"Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Також читайте: У Кропивницькому пролунали вибухи: Ворог атакує ударними БпЛА (оновлено)

Сили ППО збили 46 ударних БПЛА "Шахед"

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16 дронів збила Черкащина. Учора ППО привітали Мар'яну з заявою про звільнення і побажали усього найкращого.
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18.09.2024 10:07 Відповісти
На жаль, Мар'яна не те щоб звільняється - вона хоче перейти до комітету з питань міжнародних відносин!
По-перше, вона ще там роботу не розвалила.
А по-друге, треба ж Залужного і там дістати!
"Чотири дні я гналася за вами, щоб розповісти, як ви мені байдужі!" (с)
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18.09.2024 11:17 Відповісти
"...один ворожий ударний безпілотник - полетів у росію..." Джерело:

Так он воно що прилетіло у Тверь!!!
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18.09.2024 10:19 Відповісти
Хорошо бы. Но взрыватель будет не в боевом состоянии вдалеке от цели. Не бабахнет.
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18.09.2024 10:49 Відповісти
 
 