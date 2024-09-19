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безпілотник (3653) Київська область (3795) ППО (2917)

У Київській області вночі двічі працювала протиповітряна оборона

19 вересня на Київщині працювала ППО

У ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. ППО працювала двічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

Близько 2 години в області було оголошено повітряну тривогу. За інформацією КОВА, було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

"У регіоні працюють сили ППО.Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - закликали в адміністрації.

Вдруге повітряну тривогу оголосили о 4.27.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - розповіли в КОВА.

Наразі про наслідки атаки не повідомляється.

Нагадаємо, з вечора 18 вересня російські загарбники двічі атакували Харків. Спочатку ракетами обстріляли Шевченківський район, там спалахнули пожежі. Зранку, близько 5 години, вдарили КАБами, наслідки встановлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили ударні БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

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19.09.2024 08:02 Відповісти
 
 