У Київській області вночі двічі працювала протиповітряна оборона
У ніч проти 19 вересня російські загарбники атакували Київщину ударними безпілотниками. ППО працювала двічі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.
Близько 2 години в області було оголошено повітряну тривогу. За інформацією КОВА, було зафіксовано рух ворожих БпЛА.
"У регіоні працюють сили ППО.Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - закликали в адміністрації.
Вдруге повітряну тривогу оголосили о 4.27.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - розповіли в КОВА.
Наразі про наслідки атаки не повідомляється.
Нагадаємо, з вечора 18 вересня російські загарбники двічі атакували Харків. Спочатку ракетами обстріляли Шевченківський район, там спалахнули пожежі. Зранку, близько 5 години, вдарили КАБами, наслідки встановлюються.
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