Окупанти запустили ударні БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)
У середу ввечері, 18 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 21:10.
"БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину", - повідомили ПС через 7 хвилин.
"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - повідомили ПС о 21:45.
Згодом Повітряні сили повідомили про:
- БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
Також повідомляється про:
- БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний;
- БпЛА в північній частині Одеської області, курс північно-західний;
- БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.
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