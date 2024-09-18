Окупанти запустили ударні БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

У середу ввечері, 18 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 21:10.

"БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину", - повідомили ПС через 7 хвилин.

"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - повідомили ПС о 21:45.

Згодом Повітряні сили повідомили про:

БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

Також повідомляється про:

БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний;

БпЛА в північній частині Одеської області, курс північно-західний;

БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

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