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Окупанти запустили ударні БпЛА з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

окупанти атакують шахедами ввечері 18 вересня

У середу ввечері, 18 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 21:10.

"БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину", - повідомили ПС через 7 хвилин.

"БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний", - повідомили ПС о 21:45. 

Згодом Повітряні сили повідомили про:

  • БпЛА в центральній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

Також повідомляється про:

  • БпЛА в Миколаївській області, курс північно-західний;
  • БпЛА в північній частині Одеської області, курс північно-західний;
  • БпЛА в південній частині Вінницької області, курс західний.

Читайте також: ППО збила 46 "шахедів", 5 локаційно втрачено, один полетів до РФ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
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Кацапи , зупиніть кремлівського виб@ядка , бо на вас чекає війна
і на вашій території 🙁
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18.09.2024 23:09 Відповісти
Як тільки обявляють про політ орків, одразу перед очима встають, вгодовані морди з марафонів, отих,- зеленського, резнікова, аброхамія, єрмака…, в лютому 2022 року….
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18.09.2024 23:24 Відповісти
 
 