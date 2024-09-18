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Новости Война
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Оккупанты запустили ударные БпЛА с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)

окупанти атакують шахедами ввечері 18 вересня

В среду вечером, 18 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 21:10.

"БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину", - сообщили ВС через 7 минут.

"БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – сообщили ВС в 21:45.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о:

  • БПЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

Также сообщается о:

БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный;
БПЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный;
БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

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Автор: 

беспилотник (3601) Воздушные силы (2302)


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Кацапи , зупиніть кремлівського виб@ядка , бо на вас чекає війна
і на вашій території 🙁
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18.09.2024 23:09 Ответить
Як тільки обявляють про політ орків, одразу перед очима встають, вгодовані морди з марафонів, отих,- зеленського, резнікова, аброхамія, єрмака…, в лютому 2022 року….
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18.09.2024 23:24 Ответить
 
 