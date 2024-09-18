Оккупанты запустили ударные БпЛА с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)

В среду вечером, 18 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 21:10.

"БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину", - сообщили ВС через 7 минут.

"БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – сообщили ВС в 21:45.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о:

БПЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный;

БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

Также сообщается о:

БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный;

БПЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный;

БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.

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