Оккупанты запустили ударные БпЛА с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)
В среду вечером, 18 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 21:10.
"БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину", - сообщили ВС через 7 минут.
"БпЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный", – сообщили ВС в 21:45.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о:
- БПЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
- БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
Также сообщается о:
БПЛА в Николаевской области, курс северо-западный;
БПЛА в северной части Одесской области, курс северо-западный;
БПЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
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