Армия РФ атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы

Вечером 17 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская и Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА! Группа БпЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины с начала года сбили 103 российских ударных БпЛА типа "Шахед".

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