Армия РФ атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы
Вечером 17 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская и Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА! Группа БпЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины с начала года сбили 103 российских ударных БпЛА типа "Шахед".
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війна для зелених закінчилася в серпні....
курносі, вузькоглазі, щокаті і не дуже це і є рутушка мать!
в ГРУ все на олівці - хто в кого в бучі людей вбивав.
хто катував українських полонених, прийде час - виріжимо всю вашу родину разом з тюленями
і москавітсьми прудами, які начебто не причому...
ні, ми не злопамятні, але памьять в нас довга...
ви курносі падли розбудили звіра!