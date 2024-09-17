РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13863 посетителя онлайн
Новости
4 760 3

Армия РФ атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 17 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская и Харьковская области - угроза применения ударных БпЛА! Группа БпЛА в Харьковской области курсом на Полтавскую область", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины с начала года сбили 103 российских ударных БпЛА типа "Шахед".

Читайте также: Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3601) Воздушные силы (2302) воздушная тревога (792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збили тільки що одну тварюку.
показать весь комментарий
18.09.2024 02:04 Ответить
а наzуя гроші на армію?
війна для зелених закінчилася в серпні....
показать весь комментарий
18.09.2024 05:43 Ответить
****** падлюки прийшли в Україну і за 3 дні Київ взять!
курносі, вузькоглазі, щокаті і не дуже це і є рутушка мать!
в ГРУ все на олівці - хто в кого в бучі людей вбивав.
хто катував українських полонених, прийде час - виріжимо всю вашу родину разом з тюленями
і москавітсьми прудами, які начебто не причому...
ні, ми не злопамятні, але памьять в нас довга...
ви курносі падли розбудили звіра!
показать весь комментарий
18.09.2024 06:14 Ответить
 
 