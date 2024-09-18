Атака російських "Шахедів" триває, на Київщині працювало ППО, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 17 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська та Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА! Група БпЛА у Харківській області курсом на Полтавську область." - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Оновлення
Станом на 01:23 Повітряні сили зафіксували:
- групу "Шахедів" на Миколаївщині. Курс північно-західний.
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградських областей.
- "Шахеди" на Кіровоградщині. Курс в напрямку Черкащини.
- "Шахед" на Сумщині . Курс західний.
- о 01:41 ПС ЗСУ повідомили про "Шахед" на Кропивницький. Решта ударних БпЛА розосередженні по Кіровоградській області.
О 00:49 Київська ОВА інформувала про роботу ППО по безпілотниках в області.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що мобільні вогневі групи Національної гвардії України з початку року збили 103 російські ударні БпЛА типу "Шахед".
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війна для зелених закінчилася в серпні....
курносі, вузькоглазі, щокаті і не дуже це і є рутушка мать!
в ГРУ все на олівці - хто в кого в бучі людей вбивав.
хто катував українських полонених, прийде час - виріжимо всю вашу родину разом з тюленями
і москавітсьми прудами, які начебто не причому...
ні, ми не злопамятні, але памьять в нас довга...
ви курносі падли розбудили звіра!