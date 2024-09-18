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Атака російських "Шахедів" триває, на Київщині працювало ППО, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 17 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська та Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА! Група БпЛА у Харківській області курсом на Полтавську область." - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення

Станом на 01:23 Повітряні сили зафіксували:

  • групу "Шахедів" на Миколаївщині. Курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградських областей.
  • "Шахеди" на Кіровоградщині. Курс в напрямку Черкащини.
  • "Шахед" на Сумщині . Курс західний.
  • о 01:41 ПС ЗСУ повідомили про "Шахед" на Кропивницький. Решта ударних БпЛА розосередженні по Кіровоградській області.

О 00:49 Київська ОВА інформувала про роботу ППО по безпілотниках в області.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що мобільні вогневі групи Національної гвардії України з початку року збили 103 російські ударні БпЛА типу "Шахед".

Читайте: Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4165) Повітряні сили (2642) повітряна тривога (919)


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Збили тільки що одну тварюку.
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18.09.2024 02:04 Відповісти
а наzуя гроші на армію?
війна для зелених закінчилася в серпні....
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18.09.2024 05:43 Відповісти
****** падлюки прийшли в Україну і за 3 дні Київ взять!
курносі, вузькоглазі, щокаті і не дуже це і є рутушка мать!
в ГРУ все на олівці - хто в кого в бучі людей вбивав.
хто катував українських полонених, прийде час - виріжимо всю вашу родину разом з тюленями
і москавітсьми прудами, які начебто не причому...
ні, ми не злопамятні, але памьять в нас довга...
ви курносі падли розбудили звіра!
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18.09.2024 06:14 Відповісти
 
 