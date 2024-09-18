Атака російських "Шахедів" триває, на Київщині працювало ППО, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 17 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська та Харківська області - загроза застосування ударних БпЛА! Група БпЛА у Харківській області курсом на Полтавську область." - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення

Станом на 01:23 Повітряні сили зафіксували:

групу "Шахедів" на Миколаївщині. Курс північно-західний.

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградських областей.

"Шахеди" на Кіровоградщині. Курс в напрямку Черкащини.

"Шахед" на Сумщині . Курс західний.

о 01:41 ПС ЗСУ повідомили про "Шахед" на Кропивницький. Решта ударних БпЛА розосередженні по Кіровоградській області.

О 00:49 Київська ОВА інформувала про роботу ППО по безпілотниках в області.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що мобільні вогневі групи Національної гвардії України з початку року збили 103 російські ударні БпЛА типу "Шахед".

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