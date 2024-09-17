З початку року мобільні групи Нацгвардії збили 103 "шахеди"

Мобільні вогневі групи Національної гвардії України з початку року знищили 103 російські ударні безпілотники типу "шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Він наголосив, що понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ посилюють систему ППО держави, знищують ворожі ударні дрони і ракети щодня.

"Лише у вересні мобільними вогневими групами Нацгвардії знищено 12 "шахедів". А загалом з початку року завдяки їхній роботі збито 103 таких БПЛА", - зазначив Музичук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 640 ударних БПЛА типу "шахед" застосували російські окупанти проти України за першу половину вересня.

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