С начала года мобильные группы Нацгвардии сбили 103 "шахеда"

Мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины с начала года уничтожили 103 российских ударных беспилотника типа "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Он подчеркнул, что более 500 мобильных и стационарных огневых групп НГУ усиливают систему ПВО государства, уничтожают вражеские ударные дроны и ракеты ежедневно.

"Только в сентябре мобильными огневыми группами Нацгвардии уничтожено 12 "шахедов". А всего с начала года благодаря их работе сбито 103 таких БПЛА", - отметил Музычук.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что более 640 ударных БПЛА типа "шахед" применили российские оккупанты против Украины за первую половину сентября.

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