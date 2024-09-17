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С начала года мобильные группы Нацгвардии сбили 103 "шахеда"

Мобільні групи Національної Гвардії

Мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины с начала года уничтожили 103 российских ударных беспилотника типа "шахед".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

Он подчеркнул, что более 500 мобильных и стационарных огневых групп НГУ усиливают систему ПВО государства, уничтожают вражеские ударные дроны и ракеты ежедневно.

"Только в сентябре мобильными огневыми группами Нацгвардии уничтожено 12 "шахедов". А всего с начала года благодаря их работе сбито 103 таких БПЛА", - отметил Музычук.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что более 640 ударных БПЛА типа "шахед" применили российские оккупанты против Украины за первую половину сентября.

Также читайте: На Покровском направлении подразделения Нацгвардии ликвидировали несколько вражеских ДРГ, - спикер НГУ Музычук
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