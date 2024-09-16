Более 640 "шахедов" выпустила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский

Более 640 ударных БПЛА типа "Шахед" применили российские оккупанты против Украины за первую половину сентября.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО.



Этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты. Наши защитники неба эффективно отработали во многих регионах. Спасибо за меткость каждому воину!" - отметил он.

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