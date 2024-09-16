Более 640 "шахедов" выпустила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский
Более 640 ударных БПЛА типа "Шахед" применили российские оккупанты против Украины за первую половину сентября.
Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО.
Этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты. Наши защитники неба эффективно отработали во многих регионах. Спасибо за меткость каждому воину!" - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Small Jerboa
показать весь комментарий16.09.2024 12:11 Ответить Мне нравится 5
Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий16.09.2024 12:13 Ответить Мне нравится 2
Алекс Скела
показать весь комментарий16.09.2024 12:21 Ответить Мне нравится 1
Светлана Круп
показать весь комментарий16.09.2024 12:59 Ответить Мне нравится 1
Юрий 12adf9d3
показать весь комментарий16.09.2024 13:04 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...