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беспилотник (3151) Зеленский (19056) обстрел (25782)

Более 640 "шахедов" выпустила РФ по Украине с начала сентября, - Зеленский

Зеленський розповів, скільки шахедів застосувала РФ проти України від початку вересня

Более 640 ударных БПЛА типа "Шахед" применили российские оккупанты против Украины за первую половину сентября.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО.

Этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты. Наши защитники неба эффективно отработали во многих регионах. Спасибо за меткость каждому воину!" - отметил он.

Читайте: Путин или похожие на него ребята могут разделить мир и съесть его части как пирог, - Зеленский
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Зе-нарік так і буде підробляти речником-секретарем - Єрмак йому вже більш важливі завдання не довірить?
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16.09.2024 12:11 Ответить
Хизується, тварюка..
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16.09.2024 12:13 Ответить
У тєбя "фсє ходи запісани"?
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16.09.2024 12:21 Ответить
Гундосий нікчема єдине на що здатен, кацапські шлюхеди рахувати. Імпотент тупорилий, імпічмент, і в помийку це недієздатне лайно, поки ще щось від країни залишилося!
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16.09.2024 12:59 Ответить
Нужно создать министерство по подсчёту вражеских беспилотников.
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16.09.2024 13:04 Ответить
 
 